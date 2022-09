Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, sabato 17 settembre 2022

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY, ESTRAZIONE MILIONARIA?

Oggi, sabato 17 settembre 2022, tornano l’estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay, augurandoci che il milione di euro inseguito da tutti i giocatori possa essere acciuffato, dopo l’ultima vincita a sei zeri risalente allo scorso 12 settembre e realizzata per mezzo di una giocata online da tre euro. Si è trattato, nella fattispecie, della 26esima vincita milionaria di quest’anno.

Giova rammentare che, facendo ricorso ai cinque numeri selezionati per il Million Day, si può prendere parte a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima. Inoltre, vi sono in tutto tre tipi di giocate che possono essere accostati all’Extra Million Day: la singola, la plurima e la sistemistica. I prezzi sono variabili: con la singola il costo è di un euro, con la plurima è connesso alle giocate singole effettuate, con la sistemistica la tariffa è di un euro per qualsivoglia combinazione. Le scommesse per le estrazioni del giorno saranno accolte sino alle 20.20, mentre dalle 20.35 in avanti si potrà eseguire la propria puntata per quelle del giorno seguente.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

La domanda che i meno avvezzi al mondo delle scommesse si pongono è: quanto si può vincere giocando al Million Day? Un interrogativo al quale è fortunatamente possibile fornire risposta certa, grazie al sito web ufficiale del concorso. Totalizzando cinque punti, infatti, si può agguantare un milione di euro, mentre si acciuffano mille euro quando i numeri intercettati sono quattro. Se si pronosticano correttamente tre numeri, il premio è di 50 euro, invece sono solo 2 gli euro che si aggiudica chi ne indovina due.

Passando all’estrazione dell’Extra MillionDay, esiste la chance di agguantare i seguenti importi: con cinque punti in totale si conquista esattamente un decimo del jackpot del Million Day (100mila euro). Mille euro vanno a finire nelle tasche di chi intercetta 4 numeri (100 euro, invece, vanno a chi ne azzecca 3, ndr). Da ultimo, con soli due numeri centrati, si vincono 4 euro. I premi in denaro sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Le regole del Million Day sono molto semplici e di agevole intuizione anche per chi non è solito scommettere. Ma come si gioca, esattamente? Semplicemente, il giocatore dovrà scegliere cinque numeri inglobati nel novero che va da 1 a 55 e attendere le estrazioni serali per capire quando e soprattutto se sarà finalmente giunto l’istante utile a esultare e abbracciare la Dea Bendata.

Sono in totale tre le tipologie di giocata disponibili: la singola, imperniata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al costo di 1 euro; la plurima, con la quale sono effettuate più giocate singole; la sistemistica, che racchiude una selezione da 6 a 9 numeri e richiede di selezionare il sistema più adatto alle proprie esigenze (integrale o ridotto). Per ulteriori dettagli, è necessario connettersi al portale del Million Day e dell’Extra MillionDay, ove peraltro sarà possibile leggere i numeri vincenti degli ultimi concorsi.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 17 SETTEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 17 SETTEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

