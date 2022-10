Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, sabato 22 ottobre 2022

MILLION DAY, QUAND’È STATO VINTO L’ULTIMO MONTEPREMIO?

I numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay ritornano nella serata di oggi, sabato 22 ottobre 2022, a far incrociare le dita a tutti coloro che inseguono l’agognato milione di euro, che prosegue ininterrottamente da più di un mese. Infatti, è addirittura dal 12 settembre scorso che non viene incoronato un vincitore milionario e in quella circostanza a festeggiare fu uno scommettitore che ebbe il merito di individuare la combinazione esatta attraverso una giocata online da 3 euro.

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Scopri l'estrazione di oggi 21 ottobre 2022: le cinquine

Ricordiamo a tutti che i cinque numeri selezionati per il Million Day permetteranno di partecipare a una seconda estrazione di 5 numeri (Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo il primo sorteggio. Occorrerà quindi selezionare la tipologia di giocata desiderata fra le tre disponibili: si tratta della singola, della plurima e della sistemistica. La prima ha il costo di 1 euro, la plurima è invece legata a doppio filo alle giocate singole eseguite, mentre con la sistemistica la tariffa è di 1 euro per ogni singola sequenza. Le scommesse saranno accettate entro le 20.20, mentre per quanto concerne il concorso del giorno successivo si potrà effettuare la propria giocata a partire dalle 20.35.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti di oggi giovedì 20 ottobre 2022

CLASSIFICA DEI NUMERI RITARDATARI MILLION DAY

La classifica dei numeri ritardatari del Million Day potrebbe inconsapevolmente offrire spunti decisivi per quanto riguarda la compilazione della propria bolletta di gioco e consentire agli scommettitori di intercettare perlomeno una parte della sequenza estratta. Esaminiamola pertanto insieme, scoprendo che, nella top five dei ritardatari, al primo posto vi è il 13, latitante da 49 estrazioni. In seconda posizione c’è l’11, che ha sin qui accumulato 47 turni di assenza. Sul terzo gradino del podio troviamo il 16 (37), seguito dal 22 (35). Chiude al quinto posto il 29 (32 turni).

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 19 ottobre 2022: le cinquine

Rivolgendo poi un’occhiata ai numeri ritardatari dell’Extra MillionDay, osserviamo congiuntamente a voi lettori la seguente graduatoria, nella cui posizione di vertice si trova il 43 (60 turni di ritardo). Scorrendo dalla seconda piazza in poi, osserviamo la presenza del 20 e del 3 (entrambi con 42 assenze), del 33 (41) e, infine, del 42 (40).

CLASSIFICA DEI NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

Anche la graduatoria inerente ai numeri frequenti del Million Day potrebbe rivelarsi oltremodo utile a consentire ai giocatori di agguantare la cinquina vincente. Vi proponiamo, di conseguenza, una sua lettura approfondita, dicendovi in prima battuta che al primo posto della classifica si fa strada il 9 (43 apparizioni), alle cui spalle resistono il 30 e il 52, che di presenze ne hanno raccolte 42. A seguire, poi, spicca il tandem composto dal 53 e dal 20 (41).

Per ciò che concerne i numeri frequenti dell’Extra MillionDay, invece, in vetta alla graduatoria si erge il 5 (31 estrazioni), tallonato dal 29 (29), e dal tris a cui danno vita il 7, il 32 e il 19 (28). A questo punto, non ci rimane che incrociare le dita per voi e attendere che sull’orologio scocchino le 20.30: è a quell’ora, infatti, che si apprenderanno ufficialmente gli esiti delle estrazioni odierne, potendo al tempo stesso comprendere se le gerarchie inerenti alle graduatorie di cui sopra saranno sottoposte a ribaltoni o se, invece, rimarranno del tutto invariate.











© RIPRODUZIONE RISERVATA