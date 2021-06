Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi sabato 26 giugno 2021

MILLION DAY, ECCO COME SI GIOCA!

C’è grande, grandissima attesa in vista dell’estrazione del Million Day: alle ore 19.00 verranno resi noti i cinque numeri vincenti del concorso di oggi, sabato 26 giugno 2021. Sono trascorsi nove giorni dall’ultima maxi-vincita, registrata a Roma grazie ad una giocata singola da 1 euro. Fino alle ore 18.45 è possibile effettuare le ultime scommesse, ricordiamo che è consentito giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries. Alle ore 19.00 andrà in onda la diretta dell’estrazione MillionDay della cinquina dorata su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, ma in alternativa potrete effettuare le verifiche del caso qui a fondo pagina.

Federico Rampini/ "Black Lives Matter in gloria? Bilancio molto controverso"

LE TIPOLOGIE DI GIOCATA DEL MILLIONDAY

Prima di scoprire se effettivamente avremo già oggi il 173esimo vincitore milionario della storia del Million Day, ricordiamo quali sono le tipologie di giocata messe a disposizione. Come ormai ben sappiamo, la giocata base è la giocata singola, che prevede la compilazione di una schedina con una combinazione di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, l’importo della giocata è fisso a 1. Spazio poi alla giocata plurima ed alla giocata sistemistica: la prima consente di inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, mentre la seconda permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole.

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI/ Scopri l'estrazione di oggi 25 giugno 2021 della cinquina

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 26 GIUGNO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LEGGI ANCHE:

MILLION DAY NUMERI VINCENTI/ Scopri l'estrazione del 24 giugno 2021: la combinazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA