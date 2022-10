Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, sabato 29 ottobre 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY: IN ARRIVO LA VINCITA MILIONARIA?

Una nuova estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay, con annessi numeri vincenti, si palesa nella serata di oggi, sabato 29 ottobre 2022. Sarà finalmente arrivato il momento di incoronare un nuovo giocatore milionario? A questo proposito, rammentiamo che l’ultimo milione di euro distribuito è datato 12 settembre, quando uno scommettitore vinse con una bolletta online da 3 euro. Invece, il 24 ottobre scorso, a Palermo sono stati conquistati 100mila euro grazie all’opzione Extra.

Non bisogna infatti dimenticare che i cinque numeri selezionati per il Million Day, nel caso il giocatore lo desideri, offriranno la chance di prendere parte a una seconda estrazione di 5 numeri (Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo il primo sorteggio. Quindi, si dovrà scegliere la tipologia di giocata prediletta, attingendo dal novero delle tre disponibili: si tratta della singola, della plurima e della sistemistica. Il costo della prima è pari a 1 euro, quello della plurima è legato alle singole eseguite e, infine, la tariffa della sistemistica è di 1 euro per ciascuna sequenza. Le scommesse saranno accolte sino alle 20.20, salvo essere poi sospese per un quarto d’ora e riprendere dalle 20.35, ma attenzione: da quel momento, varranno per il concorso del giorno seguente.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Come si gioca al Million Day? Le regole da tenere a mente sono davvero poche, dunque anche i meno avvezzi al mondo delle scommesse non devono preoccuparsi: potranno – se lo vorranno – provare a centrare una vincita, selezionando cinque numeri inglobati nel novero che va da 1 a 55. Eseguito tale step, sarà a quel punto necessario aspettare che si palesino gli esiti delle estrazioni di oggi, sabato 29 ottobre 2022, per comprendere se la Dea Bendata si dimostrerà generosa oppure no.

Sono in tutto tre, come accennavamo qualche riga fa, i tipi di scommessa disponibili: la giocata singola, basata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al costo di 1 euro; la plurima, per mezzo della quale sono eseguite più giocate singole; la sistemistica, che include una selezione da 6 a 9 numeri e richiede la scelta del sistema preferito fra integrale e ridotto. Per maggiori dettagli, vi ricordiamo la possibilità di collegarvi al sito internet del Million Day e dell’Extra MillionDay, dove, tra l’altro, saranno pubblicati anche i numeri vincenti odierni.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

Per ciò che riguarda i premi in palio al Million Day e all’Extra MillionDay, vi comunichiamo che sul portale telematico ufficiale dei due concorsi sono riportati gli importi agguantabili per mezzo della propria schedina. Ve li riportiamo fedelmente di seguito, dicendovi innanzitutto che con il Million Day è possibile acciuffare un milione di euro se si indovinano tutti e cinque i numeri vincenti, mentre si ottengono mille euro quando se ne intercettano 4. Si passa poi a 50 euro con 3 numeri pronosticati in maniera corretta e a 2 euro se i numeri azzeccati sono solo 2.

Capitolo Extra MillionDay: totalizzando 5 punti si conquista un decimo del jackpot massimo del Million Day (100mila euro). Premio da mille euro, invece, per chi fa 4 punti, e da 100 euro per chi ne ottiene 3. Ci si porta a casa 4 euro, infine, intercettando due numeri vincenti. I premi sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 29 OTTOBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 29 OTTOBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











