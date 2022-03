Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi sabato 5 marzo 2022

MILLION DAY ESTRAZIONE 5 MARZO 2022

Anche oggi, sabato 5 marzo 2022, va in scena una nuova estrazione del Million Day, che auspichiamo possa rivelarsi foriera di buona sorte per i suoi giocatori e consentire a qualcuno di loro di poter imprimere una svolta decisiva alla propria esistenza. Soltanto alle 19 sarà rivelata la cinquina vincente, che campeggerà in tempo reale all’interno di quest’articolo, mediante il servizio di aggiornamento a cura de “IlSussidiario.net”. Manca ancora dunque un po’ di tempo prima di poterla leggere e, nel frattempo, vi ricordiamo che esiste la possibilità di assistere alla diretta live nelle ricevitorie di tutta Italia, sul portale telematico www.millionday.it o sull’applicazione Lotto. In alternativa, consultare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi 4 marzo 2022: cinquina fortunata?

Intanto, per gli amanti della statistica, confermiamo quanto vi abbiamo già riferito ieri: rimane sempre fermo a quota 204 il numero dei milionari sin qui premiati: l’ultimo successo in tal senso si è registrato a Martano, in provincia di Lecce, dove uno scommettitore ha indovinato tutti e cinque i numeri estratti per mezzo di una schedina plurima da 5 euro. Prima ancora, erano state centrate altre tre vincite nel 2022: l’11 febbraio la combinazione milionaria aveva incoronato una persona di Abano Terme, in Veneto. In precedenza, erano stati assegnati altri due milioni di euro: il primo il 21 gennaio a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria; il secondo a Milano, il 7 febbraio.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti di oggi 3 marzo 2022: la cinquina

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 5 MARZO 2022

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? TRE TIPI DI SCOMMESSA

Quali sono le modalità per giocare al Million Day? Le regole sono semplici, numericamente esigue e facilmente intuibili anche dai giocatori meno esperti. Ve le riepiloghiamo di seguito: in primis, occorre compilare una schedina da almeno un euro, scegliendo cinque numeri fra l’1 e il 55. Deve poi essere selezionata la tipologia di giocata: si va dalla cosiddetta singola (cinque numeri al costo di un euro), alla plurima (sino a un massimo di 10 giocate singole in un unico scontrino), per poi concludere con la sistemistica (con possibilità di scommettere su 9 numeri).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione di oggi 2 marzo 2022: la cinquina

In palio non c’è solo il milione di euro, che inevitabilmente fa gola a chiunque, ma anche altri premi minori, per i quali è comunque lecito tentare la sorte. Concludiamo con un consiglio, anzi, con il nostro classico e intramontabile consiglio: verificate con cura la vostra schedina prima di bollarla come non vincente, ricorrendo a qualunque metodologia esistente per le operazioni di controllo.



