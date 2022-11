Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, sabato 5 novembre 2022

MILLION DAY, ESTRAZIONE FORTUNATA?

Il Million Day e l’Extra MillionDay con i loro numeri vincenti daranno origine nella serata di oggi, sabato 5 novembre 2022, a una nuova, duplice estrazione, sperando che possa rivelarsi realmente fortunata e che possa condurre all’assegnazione del premio massimo da un milione di euro. Consultando i dati recenti, infatti, è dal 31 ottobre scorso che non viene assegnato il jackpot a sei zeri: a beneficiarne è stato uno scommettitore di Taranto, che ha messo a referto la 27esima vincita milionaria del 2022 e realizzata con una giocata da 1 euro. Dall’inizio dell’anno sono state 227 le vincite al Million Day.

Peraltro, giova ricordare che con i cinque numeri nei quali avete riposto le vostre speranze di vittoria per il Million Day, potrete prendere parte a una seconda estrazione di 5 numeri (Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo il primo sorteggio. Servirà altresì selezionare il tipo di giocata preferito fra i tre attualmente disponibili: la singola, la plurima e la sistemistica. Le scommesse riferite al concorso del giorno potranno essere effettuate fino alle 20.20. Un quarto d’ora più tardi, ossia a partire dalle 20.35, si potranno eseguire le puntate per la giornata successiva.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? REGOLE

Come si gioca al Million Day e all’Extra Million Day? Quali sono le regole da rispettare nell’inseguimento alle cinquine e ai numeri vincenti? La risposta è davvero semplice: basterà selezionare cinque numeri inglobati nel novero che va da 1 a 55 per poter agguantare il milione di euro messo in palio ogni giorno. L’attesa durerà sino alle 20.30, quando, al termine delle estrazioni, sarà possibile prendere atto della generosità della buona sorte.

I tipi di scommessa disponibili sono in totale tre: si tratta della giocata singola, imperniata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al costo di 1 euro; la giocata plurima, per effetto della quale sono eseguite più giocate singole; la sistemistica, che racchiude una selezione da 6 a 9 numeri e richiede di optare per il sistema preferito fra integrale e ridotto. Per ulteriori informazioni, potrete consultare il sito internet del Million Day e dell’Extra MillionDay.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? PREMI

Quanto si può conquistare con i numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay? Un interrogativo che molti giocatori si stanno ponendo e a cui vogliamo fornire risposta certa, grazie alle cifre riportate sul sito web dei due concorsi a premi. Col Million Day si può acciuffare un milione di euro, indovinando i cinque numeri vincenti. Mille euro, invece, vengono agguantati se se ne intercettano 4. E, ancora: 50 euro è il premio per 3 numeri pronosticati correttamente. Da ultimo, il riconoscimento è pari a 2 euro quando i numeri azzeccati sono appena 2.

Passiamo adesso all’Extra MillionDay: quanto si può vincere? Con cinque punti su cinque messi a referto, ci si porta a casa la decima parte del jackpot del Million Day (100mila euro). Premio da mille euro, invece, per quanti riescono a intercettare 4 numeri e da 100 euro per chi ne totalizza 3. Infine, con due numeri centrati si vincono 4 euro. Ricordiamo che i premi in denaro sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 5 NOVEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 5 NOVEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











