Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, venerdì 11 febbraio 2022

MILLION DAY, ESTRAZIONE FORTUNATA?

Oggi, venerdì 11 febbraio 2022, è in programma un nuovo appuntamento con l’estrazione del Million Day e i suoi numeri vincenti. Alle 19 si conoscerà la cinquina fortunata, che, naturalmente, troverà spazio in questo articolo in tempo reale attraverso il servizio di aggiornamento a cura de “IlSussidiario.net”. Ricordiamo che esiste la possibilità alternativa di consultare la diretta live nelle ricevitorie d’Italia, sul portale telematico www.millionday.it o sull’applicazione Lotto e di consultare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Finalmente è terminata la caccia al secondo vincitore milionario del 2022, palesatosi lunedì 7 febbraio a Milano, per mezzo di una giocata online. A proposito di vincite: il 2021 si era chiuso con l’assegnazione di un ulteriore milione il 31 dicembre e sono stati in totale 54 i milionari premiati dalla buona sorte nell’anno appena concluso (sono già 202 in tutto dall’esordio di questa lotteria). Nel 2022, invece, il primo milionario era stato festeggiato a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, il 21 gennaio, quando fu vinto un milione di euro con una giocata da un euro. Adesso scatta l’inseguimento al 203esimo milionario del Million Day: a chi spetterà tale onore?

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 11 FEBBRAIO 2022

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY, SU QUALI NUMERI PUNTARE? I FREQUENTI E I RITARDATARI

È ancora presto per conoscere la cinquina vincente dell’estrazione odierna del Million Day. Approfittiamone, dunque, per dare una veloce lettura alle statistiche legate a questo concorso a premi, rivolgendo la nostra attenzione ai numeri frequenti, ovvero quelli che si sono palesati con maggior assiduità fino ad adesso. In cima alla classifica c’è il 28 con 46 estrazioni, seguito dal 3 (42) e dal tris formato dal 53, dal 30 e dall’1 (41). Poi, dalla sesta alla decima posizione, troviamo il 50 (40 apparizioni), il 41 (40), il 27 (40), il 51 (39), il 36 (39).

Spostando invece lo sguardo ai numeri ritardatari del Million Day, vale a dire i meno presenti di questo concorso, scopriamo che al primo posto della graduatoria c’è il 3 (assente da 24 estrazioni), tallonato dal 18 (23) e dal 42 (22). A completare la top ten dei numeri meno presenti del Million Day sono il 47 (21), il 31 (21), il 14 (20), l’8 (18), il 5 (18), il 12 (16) e il 2 (16).



