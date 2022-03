Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, venerdì 11 marzo 2022

MILLION DAY ESTRAZIONI DI OGGI 11 MARZO 2022

Nella giornata di oggi, venerdì 11 marzo 2022, va in scena una nuova estrazione del Million Day, alla quale ci appropinquiamo con l’augurio che possa rivelarsi foriera di buona sorte per chi decide di inseguire il montepremi milionario e regalare un’autentica svolta alla vita di quante più persone possibili. La cinquina vincente sarà annunciata, come di consueto, alle 19 e campeggerà in tempo reale all’interno di quest’articolo, attraverso i puntuali aggiornamenti a cura della redazione de “IlSussidiario.net”. Vi è poi la possibilità di assistere alla diretta nelle ricevitorie di tutta Italia, sul sito internet www.millionday.it o sull’applicazione Lotto. In alternativa, è possibile consultare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Intanto, è stato spezzato il tabù legato al 205esimo milionario premiato nella storia del Million Day: si tratta di uno scommettitore di Volpiano, in provincia di Torino, che ha centrato l’intera sequenza con una giocata singola da un euro. La precedente vincita risaliva ala 22 febbraio scorso, quando, a Martano, in provincia di Lecce, per effetto di una schedina plurima da 5 euro, un giocatore si aggiudicò il milione di euro. Nel 2022 sono state in tutto cinque le maxi-vincite: in precedenza, la combinazione milionaria l’11 febbraio ha fatto esultare una persona di Abano Terme, in Veneto, il 7 febbraio uno scommettitore di Milano e il 21 gennaio un giocatore di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 11 MARZO 2022

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY, LE STATISTICHE: NUMERI FREQUENTI E RITARDATARI

Così, oggi, venerdì 11 marzo 2022, sarà resa nota la nuova cinquina vincente del Million Day e, a tal proposito, diventa di grande interesse eseguire una celere panoramica riferita alle statistiche di questa lotteria, concentrandosi in particolare sui numeri frequenti. In vetta a questa speciale classifica si trova il 28 con 45 estrazioni, tallonato dal 50 (43) e dal 30 (42). Il terzetto di testa è seguito quindi dal 41 e dal 27 (41). A chiudere la top ten sono il tris composto dal 55, dal 53 e dal 3 (40) e dal 52 e dal 18 (39).

Tra i numeri ritardatari del Million Day notiamo invece che, al primo posto della graduatoria, c’è il 10 (34 assenze), cui seguono, nell’ordine, il 29 (31) e il 51 (30). A completare la classifica dei dieci numeri meno presenti del Million Day sono il 38 (24), il 32 (24), il 31 (21), il 36 (18), il 53 (17), il 21 (16) e il 6 (16).



