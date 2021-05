ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopriamo i numeri vincenti di oggi 14 maggio 2021

Prendete le vostre schedine e preparatevi a fare le verifiche del caso: pochi istanti fa, alle ore 19.00 in punto, si è tenuta l’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, venerdì 14 maggio 2021, e subito qui sotto potete conoscere la cinquina che vale 1 milione di euro. Il gioco targato Lottomatica prevede dei premi secondari: chi indovina quattro numeri si assicura 1.000 euro, chi indovina tre numerisi mette in saccoccia 100 euro, mentre chi indovina due numeri vince 2 euro. Siamo alla ricerca del 169esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica e tra poco scopriremo se verrà incoronato oggi. Non dimentichiamo che da questo momento in poi, fino alle ore 18.45, è possibile piazzare scommesse per l’estrazione di sabato 15 maggio 2021. Per oggi è tutto, Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani e vi dà l’in bocca al lupo! (Aggiornamento di MB)

ATTESA PER L’ESTRAZIONE VINCENTE DEL MILLION DAY

Avremo già oggi il 169esimo vincitore milionario della storia del Million Day? Tra poco potremo scoprirlo: è tutto pronto per l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, venerdì 14 maggio 2021. Maggio è stato per il momento un mese parecchio fortunato: quattro milionari in tre giorni, tra venerdì 7 e domenica 9 maggio, premiati scommettitori in Campania, Veneto, Calabria e Toscana.

In questi minuti è possibile piazzare le ultime scommesse in vista dell’estrazione del Million Day: i giocatori possono ultimare le proprie schedine in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. L’estrazione della cinquina vincente è in programma alle ore 19.00: su Il Sussidiario vi proporremo subito la combinazione dorata, ma ricordiamo che sarà anche possibile seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

LE MODALITÀ DI GIOCATA DEL MILLION DAY

In questi minuti è possibile effettuare le ultime scommesse in vista dell’estrazione del Million Day e per questo motivo andiamo a ripassare quali sono le tipologie di giocata. Prendere parte al gioco Lottomatica è facilissimo: l’importo di ciascuna giocata è fisso a 1 euro e si possono scegliere cinque numeri tra 1 e 55 numeri. Questa è già la giocata singola, mentre modalità di scommessa più articolate sono la plurima e la sistemistica. La plurima consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro, mentre la sistemistica permette di scegliere da sei a nove numeri e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto. Appuntamento a tra poco per l’estrazione della cinquina vincente…

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 14 MAGGIO 2021

3 – 4 – 30 – 53 – 55

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



