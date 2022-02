Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, venerdì 18 febbraio 2022

MILLION DAY, IN ARRIVO GRANDI VINCITE?

Anche nella giornata di venerdì 18 febbraio 2022 ritorna l’appuntamento quotidiano con la nuova estrazione del Million Day, i cui numeri vincenti permettono agli scommettitori di lasciarsi andare a veri e propri viaggi ad occhi aperti, visto e considerato che indovinare la cinquina fortunata garantirebbe loro la possibilità di cambiare completamente vita. Le dita dovranno rimanere incrociate almeno fino alle 19 per conoscere la sequenza magica, che campeggerà in questo articolo in tempo reale, per effetto del servizio di aggiornamento a cura de “IlSussidiario.net”. Rammentiamo, inoltre, che esiste l’opportunità di assistere alla diretta live nelle ricevitorie di tutta Italia, sul portale telematico www.millionday.it o sull’applicazione Lotto. In alternativa, consultare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Scopri l'estrazione di oggi 17 febbraio 2022: cinquina

Restano intanto ferme a quota 203 le vincite milionarie nella storia del Million Day: venerdì 11 febbraio ad Abano Terme, in Veneto, grazie a una schedina in abbonamento si è palesato il terzo milionario del nuovo anno. In precedenza, in questo 2022 erano stati altri due i giocatori baciati dalla Dea Bendata: il primo a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, lo scorso 21 gennaio, e il secondo a Milano, il 7 febbraio. In totale, nel 2021 erano stati 54 i milionari premiati dalla buona sorte.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione di oggi mercoledì 16 febbraio 2022: la cinquina

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 18 FEBBRAIO 2022

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY, LE MODALITÀ DI SCOMMESSA

Come si gioca al Million Day? Le regole sono poche e di agevole comprensione. Ve le elenchiamo di seguito: innanzitutto, occorre compilare una schedina da almeno un euro, puntando su cinque numeri compresi fra l’1 e il 55. Tre i tipi di giocata ammessi: singola (cinque numeri al costo di un euro), plurima (sino a un massimo di 10 giocate singole in un unico scontrino) e sistemistica (con possibilità di scommettere su 9 numeri).

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi martedì 15 febbraio: la cinquina

Vale la pena ricordare come in palio non ci sia solo il milione di euro, che si agguanta azzeccando tutti e cinque i numeri estratti: tra i premi secondari ce n’è anche uno da 1.000 euro per coloro che riescono a pronosticare correttamente quattro numeri su cinque. Il consiglio, come sempre, è doppio: il primo è quello di giocare in maniera responsabile, il secondo è quello di controllare con attenzione la vostra schedina prima di bollarla frettolosamente come non vincente, ricorrendo a qualsiasi metodologia esistente per le operazioni di controllo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA