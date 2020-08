MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi 21 agosto 2020: estrazione della cinquina

Pochi minuti dopo le 19.00 ed è già tempo di conoscere i nuovi numeri del Million Day! Ci sarà anche in questo venerdì 21 agosto un fortunato milionario? Per scoprirlo basterà verificare se le cifre che vanno a comporre la cinquina fortunata coincidono con quelle presenti sulla propria schedina di gioco ricordando che oltre al primo premio ambito da tutti c’è anche un secondo premio altrettanto interessante. Chi, infatti, indovinerà 4 dei 5 numeri fortunati potrà comunque festeggiare la vincita di mille euro realizzata sempre con la semplice giocata di un euro. La probabilità di centrare il fatidico “5” resta bassa ma non certamente impossibile! Si parla infatti di 1 su 3.478.761, ma chi intende accontentarsi anche del premio secondario potrà godere di maggiori possibilità (1 su 13.915). Un giocatore su 17,7 invece potrebbe intercettare i 2 numeri della cinquina che permettono comunque di vincere 2 euro, ovvero il costo di una doppia giocata al Million Day! Che fare allora? E’ arrivato il momento di dotarsi di pazienza, incrociare le dita, scorrere in fondo alla pagina e sperare che dietro ciascun numero da poco estratto possa esserci il tocco magico della Dea Bendata: in bocca al lupo! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

A QUANDO RISALE L’ULTIMA VINCITA MILIONARIA?

Quinta estrazione della settimana, quella del Million Day di oggi, venerdì 21 agosto 2020. Tutto è pronto in vista della nuova cinquina contenente i numeri vincenti e che sarà resa nota pochi istanti dopo le ore 19.00. Fino a 15 minuti prima dell’estrazione, tuttavia, c’è ancora tempo per tentare la sorte e mettere a segno la combinazione che potrebbe portare all’ambita vincita massima di un milione di euro. Per riuscirci basta infatti centrare tutti e cinque i numeri! L’ultima vincita milionaria risale proprio a questa settimana, precisamente a martedì 18 agosto, come reso noto da Agipronews. I milionari italiani grazie al Million Day, da febbraio 2018 ad oggi, dunque, salgono a quota 118. L’estrazione fortunata che ha dato il benvenuto al 118esimo milionario è stata realizzata a Brescia. Ogni giorno però, oltre alla speranza di poter accaparrarsi il ricco premio con il “5” sarà possibile anche vincere altre somme comunque interessanti. Ad oggi, infatti, la lotteria a premi fissi di Lottomatica ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 280 milioni di euro. L’estrazione di oggi e che apre al lungo weekend di controesodo estivo potrebbe rivelarsi particolarmente fortunata: come reagirà la Dea Bendata?

MILLION DAY, GIOCARE ONLINE

Per tentare la fortuna al Million Day basterà avere a mente i propri cinque numeri preferiti e/o fortunati e metterli sulla propria schedina di gioco. Una delle modalità preferite dagli appassionati del Million Day consiste nella giocata online. Basterà registrarsi su Lottomatica per poter iniziare ad avvicinarsi al mondo della lotteria a premi fissi che dà la possibilità, ogni giorno, di poter vincere un bel milione di euro. Grazie alla propria registrazione sono disponibili anche dei bonus da applicare al proprio gioco preferito e fino ad un euro di bonus al giorno se si gioca da mobile fino a domani, sabato 22 agosto. Per partecipare basta attivare il “Codice Promozionale” disponibile solo una volta, “spiaggia34” da usare nella fascia oraria dalle 8.00 alle 23.00 per ottenere un rimborso del 30% delle proprie giocate fino appunto ad un euro al giorno. Un’iniziativa che in questa calda estate potrebbe contribuire ad avvicinare ancora più utenti al gioco milionario di Lottomatica grazie al quale è sempre il giorno giusto per dare una svolta alla propria vita!

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 21 AGOSTO 2020

1 – 16 – 25 – 34 – 47

