Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, venerdì 21 gennaio 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY, OGGI NUOVO VINCITORE MILIONARIO?

Oggi, venerdì 21 gennaio 2022, si ripresenta l’appuntamento ormai consueto con il Million Day, che, mediante la nuova estrazione e i suoi numeri vincenti, potrebbe regalare una sorpresa ai suoi scommettitori. La cinquina vincente sarà disponibile, lo ricordiamo, a partire dalle 19 e troverà spazio fra le righe del presente articolo in tempo reale, grazie al servizio di aggiornamento offerto da “IlSussidiario.net”. Rammentiamo a voi tutti anche la presenza di alternative per essere informati sugli esiti del sorteggio odierno, fra cui assistere alla diretta live nelle ricevitorie d’Italia, sul portale telematico www.millionday.it, sull’applicazione Lotto e consultare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ La cinquina dei numeri vincenti di oggi giovedì 20 gennaio 2022

Sono sempre 200 i milionari fin qui premiati dal Million Day, di cui 54 nel 2021. Prosegue, dunque, il tabù legato al nuovo anno, che non ha ancora visto brindare al successo nessun giocatore, tanto che risale al giorno di San Silvestro la vincita più recente: era venerdì 31 dicembre e uno scommettitore di Crema ha incassato un milione di euro con una schedina da un euro.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti di oggi mercoledì 19 gennaio 2022: la cinquina

MILLION DAY: NUMERI FREQUENTI E RITARDATARI? LE INDICAZIONI DELLE STATISTICHE

Mentre restiamo in attesa di conoscere la cinquina fortunata del Million Day di oggi, diamo nel contempo un’occhiata alle statistiche collegate a questa lotteria, concentrandoci in modo particolare sui numeri frequenti, vale a dire quelli che si sono palesati con maggior assiduità. In cima alla classifica spicca il tandem composto dal 28 e dal 3 con 44 estrazioni, seguito da un’altra coppia, costituita dal 30 e dall’1 (42). Successivamente, dalla quinta alla decima posizione, troviamo il 50 (41 apparizioni), il 51 (40), il 41 (39), il 36 (39), il 40 (38) e il 18 (38).

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti di oggi 18 gennaio 2022: la cinquina

Spostando invece lo sguardo ai numeri ritardatari del Million Day, ossia i più assenti di questo concorso, al primo posto della graduatoria svetta il 21 (assente da 25 estrazioni), tallonato dal 53 (24) e dal 51 (23). A completare la top ten dei numeri meno presenti del Million Day sono il 43 (22), il 29 (22), l’1 (22), il 55 (21), il 45 (21), il 28 (20) e il 48 (18).

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 21 GENNAIO 2022

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA