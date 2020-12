MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi 4 dicembre 2020

C’è chi ha seguito l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, ma anche chi ha atteso le ore 19.00 per conoscere la combinazione vincente su Il Sussidiario: pochi istanti fa sono stati resi noti i cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, venerdì 4 dicembre 2020. In attesa di capire se avremo già oggi il 140esimo vincitore milionario della storia del Million Day, ricordiamo che Lottomatica prevede anche delle vincitore secondarie a seconda del numero di numeri azzeccati: 1.000 euro per chi ha indovinato quattro numeri, 100 euro per chi ha indovinato tre numeri e 2 euro per chi ha indovinato due numeri. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Per oggi è tutto: Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani, sabato 5 dicembre 2020, per una nuova estrazione del Milllion Day! (Aggiornamento di MB)

TUTTO PRONTO PER LA CACCIA DEL NUOVO VINCITORE

Come ogni giorno è tempo di iniziare il cammino verso l’estrazione del Million Day: tra pochi minuti, esattamente alle ore 19.00, conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, venerdì 4 dicembre 2020. Siamo alla ricerca del 140esimo vincitore milionario della storia del gioco targato Lottomatica: è stato infatti registrato il primo vincitore milionario del mese di dicembre, si tratta di uno scommettitore di Milano che ha azzeccato la cinquina dorata grazie ad una giocata plurima da 3€! Per tentare di emularlo, tantissimi scommettitori in questi minuti stanno effettuando le ultime giocate del caso: ricordiamo che fino alle ore 18.45 è possibile scommettere in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Dopo aver analizzato le tipologie di giocata a disposizione, passiamo alle principali statistiche del Million Day. Iniziamo con i ritardatari, ovvero i numeri che non vengono estratti da più tempo: in prima posizione troviamo ancora il 35, che manca all’appello da 50 estrazioni. Subito dopo spazio a 24 e 28, che non vengono estratti da 36 turni, mentre del 49 non si hanno notizie da 32 estrazioni, esattamente come il 9. Il 39 è latitante da 29 giorni, mentre 11 e 15 mancano all’appello da 27 turni. Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso nell’ultimo periodo: primo posto condiviso da 51 e 55 con 42 estrazioni. Segue subito dietro il 16 con 41 estrazioni, mentre sono ben cinque i numeri con 40 estrazioni: 2, 17, 20, 31 e 37. Infine, segnaliamo 27 e 46 con 39 estrazioni. (Aggiornamento di MB)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 4 DICEMBRE 2020

1 – 10 – 20 – 21 – 28

