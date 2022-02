Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, venerdì 4 febbraio 2022

MLLION DAY, ESTRAZIONE FORTUNATA?

Oggi, venerdì 4 febbraio 2022, è tempo di un nuovo appuntamento con l’estrazione del Million Day e i suoi numeri vincenti, che ci auguriamo possa fare esultare e impazzire di gioia uno o più nostri lettori. Per scoprire la cinquina fortunata occorrerà attendere fino alle 19 ed essa campeggerà tra queste righe in tempo reale, per mezzo del servizio di aggiornamento offerto da “IlSussidiario.net”. Per rimanere informati in merito al concorso odierno, ricordiamo anche l’opportunità di assistere alla diretta live nelle ricevitorie d’Italia, sul portale telematico www.millionday.it o sull’applicazione Lotto e di consultare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Continua a latitare, intanto, il secondo milionario dell’anno e di pari passo cresce l’attesa connessa a una nuova conquista del montepremi. Il 2020 si era concluso con l’assegnazione di un ultimo milione proprio in extremis, il 31 dicembre, che aveva permesso di aggiornare le statistiche: 54 milionari sono stati baciati dalla Dea Bendata nel 2021 (200 in totale dall’istituzione della lotteria), mentre venerdì 21 gennaio è stato festeggiato il primo vincitore del milione di euro del nuovo anno (a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, grazie a una schedina da un euro).

MLLION DAY:ECCO LE TRE TIPOLOGIE DI SCOMMESSE

Nel tardo pomeriggio di oggi saranno annunciati i numeri vincenti dell’estrazione del Million Day. Per tentare la sorte, è sufficiente compilare una schedina da un euro, scegliendo cinque numeri compresi fra l’1 e il 55. In totale, sono tre le tipologie di scommessa contemplate: giocata singola (cinque numeri al costo di un euro), giocata plurima (fino a un massimo di 10 giocate singole in un unico scontrino) e giocata sistemistica (con possibilità di puntare su 9 numeri).

Tra le possibilità di vincita ce n’è poi anche una da 1.000 euro, destinata a coloro che hanno il merito di azzeccare ben quattro numeri su cinque. In ultimo, la raccomandazione che rivolgiamo a tutti voi lettori è sempre la medesima: rileggete con la massima attenzione la vostra bolletta prima di buttarla via, ricorrendo a tutti i metodi esistenti per le operazioni di controllo.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 4 FEBBRAIO 2022

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



