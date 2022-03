Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, venerdì 4 marzo 2022

MILLION DAY ESTRAZIONE DI OGGI 4 MARZO 2022

Oggi, venerdì 4 marzo 2022, è tempo di una nuova estrazione del Million Day, i cui numeri vincenti potrebbero garantire una svolta inattesa a qualche fortunato scommettitore, in grado di donare maggior tranquillità da un punto di vista economico. La cinquina fortunata sarà rivelata alle 19 e campeggerà in tempo reale all’interno di quest’articolo, mediante il servizio di aggiornamento a cura de “IlSussidiario.net”. Esiste peraltro la possibilità di assistere alla diretta live nelle ricevitorie di tutta Italia, sul portale telematico www.millionday.it o sull’applicazione Lotto. In alternativa, consultare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Non si schioda da quota 204 il totale dei vincitori della storia del Million Day fin qui premiati: l’ultimo successo in ordine cronologico è stato registrato a Martano, in provincia di Lecce, dove un giocatore si è rivelato particolarmente abile a indovinare tutti e cinque i numeri estratti per mezzo di una schedina plurima da 5 euro. Prima ancora, erano state centrate altre tre vincite nel 2022: l’11 febbraio la combinazione milionaria aveva reso felice una persona di Abano Terme, in Veneto. In precedenza, ancora, erano stati assegnati altri due milioni di euro: il primo il 21 gennaio a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria; il secondo a Milano, il 7 febbraio.

MILLION DAY, QUALI NUMERI GIOCARE? LE STATISTICHE AGGIORNATE

Anche in questo venerdì 4 marzo 2022 sarà comunicata la nuova cinquina vincente del Million Day e, nel tentativo di ingannare l’attesa che ci separa dal momento fatidico, andiamo ad analizzare velocemente e insieme a voi le statistiche inerenti a questo concorso a premi, con particolare riferimento ai numeri frequenti. In vetta alla classifica si trova il 28 con 45 estrazioni, seguito dal trio composto dal 53, dal 50 e dal 41 (42). A chiudere la top ten sono il duo formato dal 30 e dal 27 (41), la coppia 36 – 18 (40) e il tandem costituito dal 55 e dal 3 (39).

Fra i numeri ritardatari del Million Day notiamo invece che, al primo posto della graduatoria, c’è il 2 (37), davanti al 54 e al 10 (27). A completare la graduatoria dei dieci numeri meno presenti del Million Day sono il 29 (24), il 51 (23), l’1 (22), il 49 (21), il 14 (18), il 32 (17) e il 3 (17).

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 4 MARZO 2022

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

