Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi venerdì 9 luglio 2021

È CACCIA LA NUOVO VINCITORE DEL PREMIO MILIONARIO DEL MILLION DAY

Ancora nessuna notizia di nuovi vincitori milionari, non può che ripartire la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day: è tutto pronto per l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, venerdì 9 luglio 2021. Come dicevamo, siamo ancora alla ricerca del 173esimo vincitore della storia del gioco targato Lottomatica: l’ultima trionfo risale a giovedì 17 giugno a Roma con una giocata da 1 euro.

Come da consuetudine, in questi minuti è possibile piazzare le ultime scommesse prima dell’estrazione del MillionDay: fino alle ore 18.45 è consentito giocare sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries, senza dimenticare la facoltà di recarsi in ricevitoria ed effettuare le classiche schedine cartacee. L’estrazione è alle ore 19.00 e sarà possibile seguirla in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

LE STATISTICHE DEL MILLION DAY

Proseguiamo il nostro viaggio nell’emisfero del Million Day ed è tempo di accendere i riflettori sulle statistiche del gioco Lottomatica. Partiamo dai numeri frequenti: in cima alla classifica resiste l’1 con 45 estrazioni, mentre il 55 è a quota 44 estrazioni. 21 e 27 seguono con 43 estrazioni, mentre il tris 16-50-51 è a 42 estrazioni. Segnaliamo infine la frequenza di 46 (41 estrazioni) e 20-29 (40 estrazioni). Passiamo adesso ai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: il re dei latitanti è il 49, out da 30 giorni. Il 22 non si fa vedere da 29 estrazioni, mentre 15 e 19 sono assenti da 27 e 23 concorsi. Non si hanno notizie del 13 da 22 turni, del 50 da 20 estrazioni, del tris 21-25-34 da 19 giorni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 9 LUGLIO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



