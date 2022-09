Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi venerdì 9 settembre 2022

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

C’è tempo fino all’ora di cena, alle 20.20, per partecipare all’estrazione di oggi del Million Day. A partire dalle 20.35 invece potrete candidare la vostra combinazione al sorteggio del giorno successivo. Se avete bisogno di un’ispirazione per compilare la vostra schedina, che all’inizio può mettere pressione, vi aiutiamo proponendovi le statistiche dei numeri più rari del Million Day. Protagonisti della classifica sono il 14 e il 40 (ciascuno con 24 assenze), il 46 (33 assenze) e il 22, timido al punto da non essere comparso il 57 estrazioni.

Anche la classifica dei grandi assenti della variante di gioco Extra MillionDay può nascondere spunti interessanti: iniziamo con il 17 (27 assenze), il 10 (34 assenze), il 27 (latitante da 35 serate), il 31 (dato per disperso da 36 turni) e infine con il 38, a cui si dà la caccia da 40 sorteggi

NUMERI FREQUENTI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, LA CLASSIFICA

Che dire invece dei numeri favoriti del gioco? Nelle ultime 50 estrazioni, il Million Day ha visto sorteggiati più spesso i numeri 52 (40 presenze), il 22, il 53 e il 24 (ciascuno con 41 sorteggi), e infine il 9, indiscusso protagonista di 45 serate.

Che dire dell’Extra MillionDay? Anche la variante di gioco ha alcuni numeri più vanitosi degli altri che amano comparire più spesso sul piccolo schermo: stiamo parlando del 44 (22 sorteggi), del 32 (23 presenze), del 29 e 19 (entrambi protagonisti di 25 turni) e infine del numero 5, sotto i riflettori da 27 serate.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY E ALL’EXTRA MILLIONDAY? TUTTI I PREMI

Sapete che potete aggiudicarvi i premi in denaro del Million Day e dell’Extra MillionDay indovinando due soli numeri della cinquina fortunata? Molti giocatori non lo sanno, concentrati soltanto sull’ambitissimo milione di euro, ma il gioco prevede una varietà di premi intermedi più accessibili. Vediamoli subito! Nel Million Day, con due numeri portate a casa una vincita di due euro. Tre numeri fanno salire il premio a cinquanta euro e quattro a mille euro. Con cinque numeri ecco il premio da un milione di euro.

Le vincite dell’Extra MillionDay dipendono da quanti numeri avete già indovinato durante l’estrazione del gioco principale. Se non ne avete azzeccato nessuno nella prima estrazione, due numeri vi fanno ottenere un premio di quattro euro. Con tre numeri la vincita è di cento euro e con quattro è di mille euro. Con la cinquina “extra” completa si ottengono centomila euro. Le cifre sono indicate al netto del prelievo sulle vincite, fissato all’8% per legge.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 9 SETTEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 9 SETTEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











