Million Day: estrazione numeri vincenti/ In arrivo le cinquine di oggi 19 ottobre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: DUE NUOVE ESTRAZIONI DEL GIOVEDÌ

Siamo arrivati ad un nuovo giovedì, ultimo giorno della settimana prima del preludio del weekend. Anche oggi, come accade ogni giorno, siamo in attesa di conoscere gli esiti delle estrazioni del Million Day e del concorso ad esso associato, l’Extra Million Day. Il concorso permette quotidianamente di diventare milionari con due estrazioni al giorno, che si tengono alle 13 e alle 20.30. Dunque una doppia possibilità di indovinare i numeri sui quali puntare per portare a casa la maxi cifra da sei zeri.

I numeri, come ricordiamo ogni giorno, vanno scelti tra l’1 e il 55. La speranza è sempre quella che i numeri giocati coincidano con quelli estratti in una delle due estrazioni: se così fosse si diventerebbe milionari. Le categorie di vincita sono però molte e partono già da due numeri indovinati a salire. Per il Million Day c’è in palio un milione di euro mentre per l’Extra Million Day, concorso ad esso associato, il premio massimo è di 100 mila euro. È possibile partecipare ad entrambi i concorsi contemporaneamente: vincere ad uno, infatti, non esclude farlo anche nell’altro.

COME VINCERE AL MILLION DAY?

Tantissimi giocatori partecipano quotidianamente al Million Day con la speranza di indovinare i cinque numeri che potrebbero regalare la maxi cifra da un milione di euro. Ma quali sono le probabilità che ciò avvenga? A darci qualche indicazione in più è proprio il sito del Million Day che analizza attentamente, e con numeri precisi e puntuali, quale sia la probabilità di vincita. Indovinare due numeri ha una probabilità di 1 su 17.7. Indovinarne 3 invece ha una probabilità di 1 su 284. Farlo con una vittoria da 4 numeri ha una probabilità è di 1/13.915, mentre indovinare 5 numeri ha una probabilità di vincita di 1 su 3.478.761. Per quanto riguarda la giocata singola MillionDay+EXTRA MillionDay, la probabilità di vincere un premio è pari a circa 1 su 8.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

17 – 34 – 40 – 53 – 54

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

6 – 41 – 46 – 50 – 52

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

