Million Day: estrazione numeri vincenti/ Le cinquine di oggi 2 febbraio 2024

MILLION DAY: DUE NUOVE ESTRAZIONI E NUOVE VINCITE MILIONARIE

Il primo weekend del mese più corto dell’anno è iniziato e anche oggi ricorre l’attesissimo appuntamento con l’estrazione del Million Day, il concorso che non va mai in vacanza. È anche per questo che è amatissimo dagli italiani, oltre che per il fatto che mette in palio cifre astronomiche: un milione, come dice il nome stesso. Il promemoria, come di consueto, è doppio: una alle 13.00 e l’altra alle 20.30. Non c’è da dimenticare inoltre che ad esso è associato anche il concorso dell’Extra Million Day, che dà la possibilità di vincere ulteriori somme: ben 100 mila euro.

In attesa di scoprire i numeri vincenti della doppia estrazione di oggi del Million Day e dell’Extra Million Day, possiamo ricordare le regole del gioco. Esso prevede la selezione di cinque numeri compresi tra l’1 e il 55, in modo definito o casuale. È possibile inoltre effettuare una giocata singola, plurima o sistemica. La puntata minima è pari a un euro, ma si può anche giocare ad abbonamento. L’ultima vincita risale a mercoledì scorso, nell’ultimo giorno del mese di gennaio. Ci sono però anche i premi minori. Per chi non ne fosse ancora a conoscenza, per una giocata singola al Million Day, la probabilità di vincere un premio è pari a circa 1 su 17, mentre per una con incluso anche il concorso Extra è di 1 su 8. Esclusivamente per la cinquina vincente e dunque il milione, invece, scende a 1 su 3.478.761. Adesso però mettiamo da parte le statistiche per andare a vedere l’esito dell’urna.

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 1 – 20 – 48 – 50 – 55

EXTRA MILLION DAY: 3 – 9 – 16 – 26 – 54

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

