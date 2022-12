Million Day, estrazione numeri vincenti/ Le cinquine di oggi 23 dicembre 2022

MILLION DAY: LE ULTIME VINCITE

Attesissima l’estrazione serale dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay, che potrebbero fruttare ad un qualche fortunato giocatore fino ad 1 milione di euro di premi! In generale, giocare non richiede alcuna abilità particolare, ma basterà decidere i propri numeri fortunati, piazzando una scommessa al costo di 1 euro, per poi attendere le 20:30, orario in cui vengono fatte, una dopo l’altra, le estrazioni delle cinquine vincenti.

La Dea Bendata, almeno per quanto riguarda il Million Day e l’Extra MillionDay si è rivelata parecchio generosa nel corso di dicembre, assegnando parecchi premi dopo un paio di mesi in cui i vincitori scarseggiavano. Secondo quanto riporta il sito dedicato al gioco, infatti, l’ultimo premio milionario è stato assegnato il 16 dicembre ad un fortunato giocatore di Massafra, in provincia di Taranto. Precedentemente, invece, il primo era stato assegnato ad un giocatore Savona, appena due giorni prima, il 14 dicembre. Infine, nel corso del mese, il 9 sono stati vinti contemporaneamente tre premi milionari, due da Roma ed uno da Napoli. Augurando a tutti una buonissima fortuna, attendiamo pazientemente l’estrazione odierna!

MILLION DAY: COME SI GIOCA?

Giocare al Million Day e all’Extra MillionDay è veramente semplicissimo e chiunque può tentare la fortuna senza nessun particolare sforzo. Per giocare si può scegliere di collegarsi al portale dedicato al gioco, oppure all’app MyLotteries. In alternativa si può giocare anche in una qualsiasi ricevitoria Sisal abilitata, dalla quale sarà anche possibile prelevare l’eventuale vincita, almeno fino alla soglia di 10.500 euro.

Una volta scelta la propria modalità di gioco per il Million Day, bisogna poi solamente scegliere la propria cinquina vincente con i numeri tra l’1 e il 55, piazzando la scommessa con appena 1 euro. Questa è quella chiamata giocata classica, ma esiste anche la giocata plurima che, sempre al costo di 1 euro l’una, permette di scegliere più cinquine. Infine, per chi volesse massimizzare le possibilità di vincita, a discapito del montepremi massimo, può anche scegliere la giocata sistemistica che permette di scegliere tra i 6 e i 9 numeri su cui puntare, decidendo poi il sistema per elaborare tutte le possibili vincite. Ogni scommessa, inoltre, permette di accedere con gli stessi numeri gratuitamente anche all’estrazione Extra che esclude i primi 5 numeri usciti.

CONSIGLI SULLE CINQUINE DEL MILLION DAY

Chiunque si stesse, infine, chiedendo se ci siano dei numeri fortunati e sfortunati nell’ambito del Million Day e dell’Extra MillionDay, la risposta è sì! Sul portale dedicato al gioco, infatti, si possono facilmente reperire le statistiche sui numeri più o meno frequenti. Nel caso della prima estrazione, il numero più fortunato è il 9, presente in 46 estrazioni su 50 considerate. Seguono: il 53 (42 volte), il 26, il 2 (entrambi con 41 presenze) e il 20 (40).

Tra i numeri sfortunati del Million Day, invece, spicca il 24, assente da 49 estrazioni. Dopo di lui, invece, si trovano il 50 (27 estrazioni), il 32 (25 assenze), il 21 (23) ed infine il 13 (22 assenze). Nella seconda estrazione, invece, i fortunati sono: 32, 5 (entrambi con 37 presenze), 7 (35), 22 e 19 con 34 presenze. Gli sfortunati, invece, sono: 21 (37 assenze), 4 (28), 18 (con 25 assenze), 10 (23) e 44 (22 estrazioni).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 23 DICEMBRE 2022

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 23 DICEMBRE 2022

