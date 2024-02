Million Day/ Estrazione numeri vincenti: le cinquine di oggi 4 febbraio 2024

MILLION DAY: LE ESTRAZIONI DI OGGI, CACCIA AL MILIONE

La settimana si è conclusa, ma prima di salutarla definitivamente è arrivato anche oggi, domenica 4 febbraio 2024, il momento dell’estrazione dei numeri vincenti del Million Day e di quelli del concorso associato, l’Extra Million Day. L’appuntamento come di consueto è doppio: uno alle 13.00, l’altro alle 20.30. L’obiettivo è ovviamente quello di aggiudicarsi il milione in palio col gioco principale e i 100 mila euro in palio con quello parallelo, ma non sono da sottovalutare neanche i premi minori, che mettono in palio cifre interessanti per coloro che indovinano soltanto una parte della cinquina.

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 3 febbraio 2024: in arrivo le cinquine

Le regole del gioco prevedono che i partecipanti scelgano cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 nelle diverse modalità previste, ovvero effettuando una giocata singola, plurima o sistemica. L’importo minimo per prendere parte al concorso, con una sola combinazione, è di un euro. Le possibilità di aggiudicarsi il milione sono di 1 su 3.478.761. L’ultima vincita risale al mese scorso. Per verificare se siete stati fortunati o meno, potete usufruire del sistema automatico di controllo che è inserito nel sito ufficiale del concorso. È sufficiente avere a portata di mano il numero di serie della propria schedina per verificare se questa ha portato a qualche premio o meno. È su questa piattaforma che è possibile trovare anche delle interessanti statistiche per ingannare l’attesa, ad esempio sui numeri più frequenti oppure quelli più ritardatari. Andiamo però adesso a scoprire l’esito dell’urna. Le dita sono incrociate.

Million Day: estrazione numeri vincenti/ Le cinquine di oggi 2 febbraio 2024

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 8 – 12 – 22 – 25 – 40

EXTRA MILLION DAY: 10 – 14 – 24 – 30 – 36

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA