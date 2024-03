Million Day, estrazione numeri vincenti/ Le combinazioni di oggi 26 marzo 2024

MILLION DAY: LE STATISTICHE DEL CONCORSO

Come ogni giorno, anche oggi torna l’appuntamento del Million Day, concorso quotidiano che ci permette di giocare al costo di un solo euro e di vincere un premio che può arrivare fino a un milione di euro. Le categorie di vincita sono infatti varie e partono da due numeri indovinati: se dovesse essere centrata la vittoria massima, quella da cinque numeri, si porterebbe a casa la cifra massima che è proprio quella da un milione, alla quale si potranno aggiungere anche 100.000 euro provenienti dal concorso secondario dell’Extra Million Day. Per questo secondo concorso le regole sono le stesse del primo gioco: basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55. In questo secondo concorso i numeri saranno estratti sui non vincenti del concorso principale.

Per scegliere i numeri ci si può affidare alla fortuna, ai propri numeri preferiti ma anche alle statistiche, come quella dei numeri ritardatari. Per il Million Day, quello che non si vede da più tempo è il 37 che manca da 51 estrazioni. Il 49 manca da 40 mentre il 14 da 30. Sono 29 le estrazioni senza il 36 mentre da 28 non si vede il 55. Per l’Extra Million Day il 30 non si vede da 35 estrazioni, il 55 da 33 e il 32 da 31. 26 le assenze dei numeri 51 e 4. Parlando invece dei numeri ritardatari in assoluto, il 55 manca da 28 estrazioni su entrambi i concorsi mentre il 30 non si vede da 23 estrazioni. 12 le assenze del 51 e del 6 mentre 11 quelle del 39 e del 9. Da 10 estrazioni manca il 31 mentre da 9 i numeri 37, 22 e 13.

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 15 – 32 – 34 – 40 – 50

EXTRA MILLION DAY: 2 – 28 – 33 – 35 – 48

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











