Million Day/ Estrazione numeri vincenti, martedì 16 gennaio 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Nuovo giorno, nuova caccia al milione! Anche oggi, martedì 17 gennaio 2023 cresce l’attesa per l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay, resa ancora più frenetica dal fatto che il 2023 non abbia ancora visto il suo primo vincitore. Allora può essere interessante sfruttare queste ultime ore prima dell’estrazione per studiare le statistiche di gioco e cercare di farsi un’idea sui numeri più interessanti su cui scommettere.

Vediamo subito i numeri frequenti del Million Day, ossia quelli che sono stati sorteggiati più volte negli ultimi cinquanta turni: abbiamo il 30 e il 52 con 41 estrazioni ciascuno, il 53 con 42 presenze, il 26 con 44 turni alle spalle e il 9 che ha accumulato 46 sorteggi. Per l’Extra MillionDay, i favoriti sono il 22 con 36 estrazioni, il 46 con le sue 37 presenze, il 7 e il 32 a braccetto con 38 turni e il 5, che ha già preso parte a 40 serate.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

In vista dell’estrazione odierna, gli scommettitori potranno giocare entro le 20.20 di oggi, dopodiché le giocate si interromperanno per consentire lo svolgimento del sorteggio e riprenderanno dalle 20.35 in vista della giornata di domani. C’è quindi ancora un po’ di tempo per cercare la giusta ispirazione e soprattutto per studiare quali sono i numeri che sembrano scomparsi dalle ultime serate.

I numeri ritardatari del Million Day vedono la presenza dell’11 con le sue 26 assenze, del 55 che manca ormai da 30 turni, del 43 con 36 assenze, del 40 che latita da 41 serate e del 32, che sfugge ai giocatori da ben 50 turni. I grandi assenti della variante Extra MillionDay sono il 26 che manca all’appello da 21 sorteggi, il 27 che ha evitato l’estrazione per 30 volte, il 17 con le sue 32 assenze, il 39 con 35 assenze e il 34 che gioca a nascondino da 41 serate.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 17 GENNAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 17 GENNAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

