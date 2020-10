Million Day/ Estrazione numeri vincenti martedì 27 ottobre 2020

Nuovo giorno, nuova corsa: è tutto pronto per l’estrazione del Million Day di oggi, martedì 27 ottobre 2020. Prosegue la caccia al milione di euro messo in palio dal gioco targato Lottomatica, l’ultima maxi-vincita risale ad appena tre giorni fa: premiato un fortunato scommettitore di Teverola, provincia di Caserta. Ora dobbiamo eleggere il 132esimo vincitore della storia e c’è tempo per giocare fino alle ore 18.45: come ben sappiamo, è possibile scommettere in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries. L’estrazione, invece, è in programma alle ore 19.00 ed è possibile seguirla in ricevitoria, www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Ovviamente, in alternativa, potrete conoscere i cinque numeri vincenti sulle pagine de ilsussidiario.net.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

In attesa dell’estrazione del Million Day di oggi, come dicevamo, c’è ancora tempo per effettuare le ultime scommesse e per questo motivo ripassiamo quali sono le tipologie di giocata messe a disposizione da Lottomatica. Iniziamo con la giocata singola, che è la giocata base: è necessario compilare una schedina con cinque numeri, tra 1 e 55 compresi, e l’importo della giocata è fisso a 1 euro. C’è poi la possibilità di ricorrere alla giocata plurima, che permette l’inserimento all’interno della stessa schedina di più giocate singole, fino ad un massimo di 10. Infine, c’è la possibilità di optare per la giocata sistemistica: questa consente di scegliere da sei a nove numeri e di selezionare la tipologia di sistema tra integrale e ridotto: la prima sviluppa tutte le possibili giocate singole (fino a 126 combinazioni), mentre la seconda sviluppa solo una parte delle possibili giocate singole.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 27 OTTOBRE 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA