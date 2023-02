Million Day/ Estrazione numeri vincenti, martedì 7 febbraio 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Si avvicina il momento di scoprire che cosa riserverà l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, martedì 7 febbraio 2023, agli scommettitori che hanno deciso di non mancare questo nuovo appuntamento con la sorte. Fino a stasera le scommesse resteranno aperte, così come la possibilità di ragionare su quali numeri potrebbero essere più favoriti rispetto agli altri. Per aiutarvi se siete in dubbio o se vi manca l’ispirazione, può essere utile studiare le statistiche ufficiale del gioco.

Iniziamo con l’esaminare i numeri frequenti, dunque quelli che sono comparsi più spesso nelle ultime cinquanta estrazioni. Partendo dal Million Day, tra i grandi favoriti si segnalano il 30 e il 52 in coppia con 41 estrazioni, il 26 e il 53 a braccetto con 42 turni alle spalle e il 9, anche questa volta in cima alla classifica con 45 turni. Controllando l’Extra MillionDay troviamo il 46 con 38 turni, il 22 con 39 sorteggi, il 7 che è già stato estratto 40 volte e infine la coppia formata dal 5 e dal 32 con 41 estrazioni ciascuno.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

È possibile continuare a giocare al Million Day e all’Extra MillionDay sono aperte fino alle 20.20, quando le giocate saranno chiuse per consentire lo svolgimento dell’estrazione alle 20.30. Infine, a partire dalle 20.35 si riapriranno le scommesse in preparazione di domani.

C’è quindi ancora un po’ di tempo per capire quali sono i numeri ritardatari, cioè quelli che sembrano ormai dispersi e non sono più stati sorteggiati da diverse serate. I grandi assenti del Million Day sono il 38 con 20 assenze, il 36 che manca all’appello da 21 serate, il 37 con 30 turni, il 28 che sfoggia 38 assenze e il 48 che latita da 39 serate. Nella variante di gioco Extra MillionDay troviamo invece il 30 con 20 assenze, il 53 che latita da 22 estrazioni, il 40 che ha saltato gli ultimi 23 turni, il 42 con 28 assenze e il 50 che finora ha collezionato 31 assenze.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 7 FEBBRAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 7 FEBBRAIO 2023

