Million Day/ Estrazione numeri vincenti, mercoledì 19 aprile 2023

I NUMERI FREQUENTI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Ultime ora in vista dell’ultima estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, mercoledì 19 aprile 2023. Per non perdere l’allenamento, vediamo le statistiche ufficiali di gioco così che possiate cercare lo spunto giusto per completare la vostra cinquina!

La classifica dei numeri frequenti viene calcolata sulla base degli ultimi 365 giorni. Cominciando dal Million Day, abbiamo i numeri 19, 24, 37 e 43 che sfoggiano 7 estrazioni ciascuno, mentre il 48 ha invece collezionato 8 presenze. I grandi favoriti della variante di gioco Extra MillionDay sembrano invece essere il 37 e il 44 con 7 turni rispettivamente, ma anche il 12 e il 28 con le loro 8 presenze, e infine il 41 che ha già preso parte a 9 estrazioni.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: COME SI GIOCA

Million Day ed Extra MillionDay, per partecipare basta cercare l’apposita schedina online oppure in ricevitoria, compilandola con dei numeri da 1 a 55. Partecipando con una giocata singola potete puntare su una cinquina completa, con la plurima su più di una cinquina (fino a un massimo di 10 online) mentre i sistemi integrale e ridotto abbandonano il meccanismo delle cinquine e vi permettono di spaziare dai 6 ai 9 numeri.

La variante di gioco Extra MillionDay invece rappresenta una seconda possibilità per le vostre combinazioni, perché l’estrazione avviene subito dopo quella principale e prende in considerazione i 50 numeri rimanenti, da cui ne saranno pescati 5. I premi dell’Extra MillionDay si sommano a quelli vinti al Million Day.

I NUMERI RITARDATARI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Passiamo ai numeri ritardatari, ossia quelli che da più tempo sono riusciti a evitare di essere sorteggiati. I grandi assenti del Million Day che tengono i giocatori con il fiato sospeso sono il 47 e il 49 con 25 assenze, il 55 che manca da 33 estrazioni, il 32 assente da 34 serate e il 40 che manca all’appello da altrettanti turni.

Per quanto riguarda l’Extra MillionDay, i grandi assenti si confermano essere il 3, il 52 e il 55 con le loro 23 assenze, il 42 che si nasconde da 25 turni e il 40 che manca all’appello da 29 estrazioni.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 APRILE 2023 DELLE ORE 13

7 – 11 – 19 – 44 – 50

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 APRILE 2023 DELLE ORE 13

7 – 11 – 19 – 44 – 50

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 19 APRILE 2023 DELLE ORE 13

12 – 15 – 20 – 22 – 25

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 19 APRILE 2023 DELLE ORE 13

12 – 15 – 20 – 22 – 25

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 19 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 19 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30

–











