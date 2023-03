Million Day/ Estrazione numeri vincenti, mercoledì 8 marzo 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Manca pochissimo allo stop alle scommesse che decreterà il momento dell’estrazione dei numeri vincenti di Million Day ed Extra MillionDay per oggi, mercoledì 8 marzo 2023! Mentre anche oggi si cerca di replicare l’impresa dei vincitori degli scorsi giorni, questa può rivelarsi l’occasione migliore per ripassare le statistiche di gioco e capire quali numeri potrebbero essere i favoriti e quali invece potrebbero rappresentare un azzardo.

La prima statistica che vi proponiamo è quella relativa ai numeri che sono stati pescati più di frequente nelle ultime cinquanta serate. Vediamo i favoriti del Million Day: partiamo dal 34 con le sue 40 presenze, proseguiamo poi con il 15, il 26 e il 53 che hanno segnato 41 estrazioni ciascuno, e chiudiamo con il 9, che finora ha collezionato 47 serate. Studiando invece l’Extra MillionDay troviamo la tripletta composta da 7, 19 e 22 con 42 presenze ciascuno, a cui segue il 5 con 43 sorteggi e il 46 con 44 turni.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Come ogni sera, anche oggi sarà possibile giocare fino alle 20.20 di questa sera. Le scommesse saranno quindi chiuse in vista dell’estrazione dei numeri vincenti alle 20.30. La pausa si concluderà poco dopo, precisamente alle 20.35, quando gli scommettitori potranno tornare a puntare sui proprio numeri preferiti per il concorso di domani.

Per ingannare le ultime ore di attesa, vediamo adesso quali sono i numeri ritardatari e chissà che qualcuno di loro non decida di comparire a sorpresa proprio oggi. Partendo anche in questo caso dal Million Day, i grandi assenti sono il 39 che manca all’appello da 19 turni, il 34 che latita da 21 serate, il 19 che manca da 26 serate, il 33 che ha già collezionato 36 assenze e il 37 che raggiunge i 59 turni mancati. Per la variante di gioco Extra MillionDay segnaliamo invece l’1 con 26 assenze, il 9 con 27 mancate estrazioni, il 36 che latita da 32 sorteggi, il 45 con 36 assenze e il 32 che ha saltato le ultime 39 serate.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 8 MARZO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 8 MARZO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

