Million Day/ Numeri vincenti 10 marzo 2020: estrazione di oggi

MILLION DAY, ESTRAZIONE 10 MARZO

Pochi minuti fa si è svolta l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day di oggi, martedì 10 marzo 2020: è tempo delle verifiche del caso. Avremo oggi il 101esimo vincitore milionario del fortunato gioco targato Lottomatica? La curiosità è tanta e sono tanti gli scommettitori che attendono responsi: ricordiamo che i premi messi in palio dal Million Day sono numerosi e non prevedono un’unica tipologia di vincita. Come vi abbiamo spesso raccontato, chi indovina quattro numeri su cinque si porta a casa la bellezza di 1000 euro. Ma non solo: chi azzecca tre numeri su cinque si mette in saccoccia 100 euro, chi ne indovina due su cinque si può consolare con 2 euro. Ricordiamo inoltre che i premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Noi ci diamo appuntamento a domani, per una nuova entusiasmante estrazione del Million Day! (Aggiornamento di MB)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 10 MARZO 2020

10 – 25 – 37 – 43 – 53

I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/

COME SI GIOCA AL MILLION DAY

Continuiamo il nostro viaggio all’interno del Million Day e, a pochi minuti dall’estrazione della cinquina vincente di oggi, andiamo a scoprire qualcosa in più sulle tipologie di giocata messe a disposizione di Lottomatica. Partiamo dalla classica giocata singola, che prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri, l’importo della giocata è fisso a 1 euro. Poi c’è la giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro. Spazio ora alla giocata sistemistica, che permette di scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto: la prima sviluppa tutte le possibili giocate singole (da 6 a 126 combinazioni) componibili con i numeri selezionati, mentre la seconda sviluppa una parte delle possibili giocate singole ed ha dunque dei costi inferiori. (Aggiornamento di MB)

CACCIA AL JACKPOT

Grande attesa per la nuova estrazione del Million Day: tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, martedì 10 marzo 2020. Continua la caccia al super jackpot del gioco targato Lottomatica ed ora è parecchio tempo che non festeggiamo vincite milionarie: l’ultima, la centesima, risale al 22 febbraio 2020. Oggi avremo un nuovo milionario? Non ci resta che aspettare! C’è tempo per le ultime schedine: la chiusura delle giocate è fissata alle ore 18.45. L’estrazione, invece, è in programma alle ore 19.00, seguirla è semplicissimo: è possibile conoscere i numeri vincenti di oggi in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che ovviamente sul nostro sito, i numeri vincenti del Million Day non appena usciti saranno pubblicati nell’articolo. Ora andiamo a scoprire qualche dettaglio in più a proposito delle statistiche…

I NUMERI PIÙ FREQUENTI

Concentriamo adesso la nostra attenzione sulle statistiche del Million Day. I dati, infatti, sono molto importanti per alcuni giocatori, che compongono che le schedine puntano sui numeri ritardatari o su quelli frequenti. Partiamo dalla prima “categoria”, ovvero quei numeri che non vengono estratti da più tempo: in cima alla classifica troviamo il 40 con 49 estrazioni, seguito da 11 e 44, rispettivamente a 47 e 36 estrazioni. Poco più dietro troviamo il 39, che manca all’appello da 33 estrazioni. Da non sottovalutare i ritardi di 55 (27 estrazioni), 23 (24 estrazioni) e 37 (20 estrazioni). Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più volte da febbraio 2018: in vetta c’è l’1 con 45 estrazioni, mentre la medaglia d’argento va al 6 con le sue 44 estrazioni. Terzo posto per 35, 10 e 9, fermi a 42 estrazioni.



