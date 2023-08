Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi 11 agosto 2023

MILLION DAY, COSA ASPETTARCI DALLA ESTRAZIONE DI OGGI?

Oggi, venerdì 11 agosto, l’appuntamento è con il Million Day. Cosa succederà in questi due nuovi concorsi? Ricordiamo infatti che il gioco offre una doppia estrazione, la prima alle 13 e la seconda alle 20.30, mettendo in palio come sempre un milione ciascuna. La maxi cifra si può portare a casa indovinando tutti i cinque numeri ma i premi partono già da due numeri indovinati. Con un altro euro aggiunto si può giocare poi all’Extra Million Day, un altro concorso aggiuntivo che permette di vincere ulteriori 100.000 euro.

Ai due giochi si può partecipare scegliendo cinque numeri compresi tra l’1 e il 55. Per quanto riguarda il concorso secondario, i numeri estratti saranno cinque ma su quelli non vincenti del gioco principale.

MILLION DAY, I NUMERI RITARDATARI

Prima di conoscere i numeri vincenti di oggi, andiamo a scoprire qualche altra statistica in merito al gioco del Million Day. Partiamo dai numeri ritardatari che vedono in pole il 2 che manca da 24 estrazioni. A seguire ci sono il 44 e il 41 che invece non si vedono da 12. Sono 11 le estrazioni di assenza del 33 e del 12 su entrambi i concorsi mentre il 20 e l’8 mancano da 10 concorsi. 9 quelli senza il 51 e il 49 mentre il numero 8 non esce da 8 estrazioni.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 11 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

30 – 43 – 44 – 52 – 54

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 11 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

10 – 11 – 24 – 28 – 31

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 11 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 11 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

–

