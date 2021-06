Million Day numeri vincenti/ Estrazione di oggi 14 giugno 2021: nuovo vincitore milionario?

Siete in attesa dei numeri vincenti del Million Day di oggi 14 giugno? Vi trovate esattamente nel posto giusto in cui potrete scoprire la combinazione fortunata estratta appena dopo le 19.00. Si tratta di cinque semplici cifre che per qualche fortunato concorrente potrebbero rappresentare la vera svolta. In palio, ricordiamolo, c’è un milione di euro a colui che riuscirà ad intercettare tutti e cinque i numeri. Questo è il momento più delicato della serata in quanto occorrerà dotarsi di una buona dose di coraggio e concentrazione e procedere alla fase di verifica. Basta un momento di distrazione per poter perdere di vista la combinazione vincente.

Come procedere? Non vi resta che prendere tra le mani la ricevuta di gioco, fare un bel respiro e controllare se i numeri messi in gioco corrispondono a quelli presenti in fondo a questa pagina. Per procedere ad una controverifica è possibile collegarsi al sito ufficiale del Million Day e seguire le istruzioni contenute nell’apposita categoria “Verifica vincite”. Tra gli altri modi, oltre alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset è disponibile anche l’app My Lotteries che oltre a permettere di giocare rende possibile anche il controllo delle eventuali vincite. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

MILLION DAY: NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

Da sempre le statistiche del Million Day relative a numeri ritardatari e frequenti hanno ispirato gli appassionati che ogni giorno tentano la sorte con la lotteria a premi fissi targata Lottomatica. A seguito dell’ultima estrazione con la quale si è chiusa la passata settimana, come si è aggiornata la top ten dei ritardatari?

Non ci resta che dare subito uno sguardo: in cima al podio il numero 2 latita da 57 concorsi seguito dal 9 che manca da 48 estrazioni. Completa il terzo posto il 42 che sale a quota 43 estrazioni mancanti. Tra le maggiori assenze non possiamo non citare il 12 che è atteso da 42 concorsi, seguito dal 5 (40). Il 6 ed il 43 ritardano rispettivamente da 35 e 34 estrazioni. In chiusura di top ten troviamo il 32 ed il 23 entrambi assenti da 25 concorsi, mentre il 35 latita da 20 estrazioni. Diamo ora uno sguardo al mondo dei numeri frequenti dove troviamo un affollatissimo podio. Tre presenze occupano la prima posizione: si tratta dei numeri 50, 27 e 1 tutti a quota 44 estrazioni. Il 55 si piazza alle spalle con 42 concorsi mentre altre tre presenze occupano il gradino più basso del podio a quota 41 estrazioni; si tratta dei numeri 46, 21 e 16. La top ten si chiude con 51, 40 e 29 che fanno capolino da 39 concorsi. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

MILLION DAY COSA ASPETTARCI DALL’ESTRAZIONE DEL 14 GIUGNO 2021

Riparte la nuova settimana e con essa anche l’estrazione del Million Day, la lotteria a premi fissi di Lottomatica che mette in palio un milione di euro al giocatore che riuscirà a centrare l’intera combinazione vincente. Questo lunedì 14 giugno 2021 sarà il giorno giusto per far accedere nell’Olimpo dei milionari il 171esimo concorrente? Lo scopriremo solo dopo le ore 19.00, quando cioè sarà messa a segno la nuova estrazione che renderà noti i cinque numeri vincenti della serata. Nel frattempo però possiamo dare uno sguardo alle ultime importanti vincite ed ai premi messi in palio dal concorso che ci tiene compagnia ogni giorno da oltre due anni a questa parte.

Dal lancio del MillionDay in 170 concorrenti hanno visto cambiare radicalmente la propria vita. E’ bastato intercettare la combinazione di cinque numeri per portarsi a casa un milione di euro. L’ultimo è stato centrato proprio in apertura del nuovo mese, lo scorso 2 giugno ed ha rappresentato il 24esimo milionario dall’inizio dell’anno. Ricordiamo che il Million Day dà ogni giorno la possibilità di potersi accaparrare l’importante e ricca vincita ma oltre al primo premio sono previste anche altre vincite indovinando 2, 3 o 4 numeri tra quelli estratti. In quest’ultimo caso sarà possibile portarsi a casa il secondo premio in palio pari a mille euro.

I NUMERI VINCENTI DI MILLIONDAY 14 GIUGNO 2021

12 – 13 – 17 – 25 – 52

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY, ALLA SCOPERTA DEL GIOCO LOTTOMATICA

Alle 19.00 in punto di oggi conosceremo i cinque numeri vincenti del Million Day e qualche fortunatissimo concorrente potrebbe iniziare la settimana nel migliore dei modi, magari esultando per la ricca vincita. Ma come sarà possibile sfidare la Dea Bendata? Le regole, dall’inizio del gioco ad oggi, non sono ma cambiate e prevedono poche mosse: basta scegliere cinque numeri da una rosa tra 1 e 55 e metterli in gioco. Ogni puntata ha un importo fisso di un solo euro. I premi sono fissi e variano in base alla quantità di numeri indovinati e alla quantità di numeri giocati. Esistono infatti diverse modalità di gioco.

Oltre alla giocata singola del Million Day, che è quella tradizionale, c’è la giocata plurima che consente di inserire in una stessa schedina più giocate singole. Infine la giocata sistemica del Milliond che permette di scegliere da 6 a 9 numeri e successivamente decidere se giocare un sistema Integrale o Ridotto. Nel primo caso vengono sviluppate tutte le giocate singole (da 6 a 126 combinazioni) componibili con i numeri selezionati, mentre nel secondo una parte delle possibili giocate singole, dunque ha costi inferiori e permette di realizzare una vincita di almeno mille euro indovinando 5 numeri tra i 6, 7, 8, 9 selezionati.



