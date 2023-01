Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi, 15 gennaio 2023

Il Million Day e l’Extra MillionDay non conoscono battuta d’arresto, tanto che i loro numeri vincenti animeranno anche la serata di oggi, domenica 15 gennaio 2023, con una nuova estrazione. L’auspicio è che quest’ultima possa rivelarsi fortunata, considerato che nel nuovo anno la Dea Bendata non ha ancora premiato nessun milionario (l’ultimo milione di euro distribuito in ordine cronologico risale a sabato 31 dicembre 2022 ed è localizzato nel Torinese, nella cittadina di Rivalta, ndr). L’unico premio significativo sino a questo momento distribuito appartiene all’Extra MillionDay, che ha assegnato 100mila euro a una giocata plurima convalidata a Rivoli (Torino).

Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi, 14 gennaio 2023: le cinquine

Giova rammentare peraltro che, con gli stessi numeri a cui si è ricorsi per giocare al Million Day, esiste la chance di concorrere anche all’estrazione che avviene cinque minuti dopo, quella dell’Extra MillionDay, la cui sequenza fortunata sarà composta, chiaramente, dai 50 numeri non estratti nella prima tornata. Tre le tipologie di giocata che possono essere selezionate: la singola, la plurima e la sistemistica. Le schedine saranno accettate sino alle 20.20, mentre dalle 20.35 si potrà effettuare la propria puntata per il giorno seguente.

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi venerdì 13 gennaio 2023: le cinquine

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

In attesa di assistere alle estrazioni del giorno del Million Day e dell’Extra MillionDay, andiamo a ripassare insieme a voi le regole per parteciparvi. In buona sostanza, lo scommettitore dovrà selezionare cinque numeri inglobati nel novero che va da 1 a 55 e, dopo avere convalidato la propria bolletta, pazientare fino alle 20.30 per comprendere se sarà finalmente giunto l’istante migliore per brindare con la buona sorte.

Sono in tutto tre i tipi di giocata disponibili: la singola, imperniata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al costo di 1 euro; la plurima, con la quale sono eseguite più giocate singole; la sistemistica, che racchiude una selezione da 6 a 9 numeri e richiede la scelta del sistema più adatto alle proprie esigenze (integrale o ridotto). Per ulteriori informazioni, occorre collegarsi telematicamente al portale ufficiale del Million Day e dell’Extra MillionDay e scoprire in questa maniera tutti i dettagli collegati a tali estrazioni.

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione del 12 gennaio 2023

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

Quanto si può vincere al Million Day per mezzo dei numeri vincenti estratti? Il sito internet del concorso non lascia spazio a fraintendimenti di alcun tipo, in tal senso. Infatti, si legge che con cinque punti totalizzati è possibile mettere le mani su un milione di euro, mentre si conquistano mille euro quando i numeri intercettati sono quattro. Con tre numeri pronosticati, il premio è pari a 50 euro. Da ultimo, sono appena 2 gli euro che si aggiudica chi ne azzecca due.

Capitolo Extra MillionDay: con questo concorso, invece, si ha l’opportunità di ottenere importi diversi rispetto a quelli elencati in precedenza. Infatti, con cinque punti si conquista la decima parte del jackpot del Million Day (100mila euro). Mille euro finiscono poi nelle tasche di chi intercetta 4 numeri (100 euro, invece, vanno a chi ne azzecca 3). Centrando due numeri, infine, si vincono 4 euro. I premi in denaro, va da sé, sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8 per cento.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 15 GENNAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 15 GENNAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA