Million Day/ Estrazione: numeri vincenti oggi 23 dicembre 2019 e quote milionarie

Il Natale è ormai dietro l’angolo ma qualcuno potrà festeggiare in anticipo grazie al Million Day. Oggi, lunedì 23 dicembre 2019, infatti, andrà in scena una nuova estrazione della Lotteria a premi fissi che mette a disposizione un milione di euro a chi riuscirà ad indovinare l’intera combinazione vincente composta da cinque numeri super fortunati (riportati a fondo pagina). Ci sarà davvero un nuovo milionario vincitore? La Dea Bendata potrà riservare delle belle sorprese ma non bisogna mai perdere le speranze! Il fatidico 5, però, continua a farsi desiderare anche se non bisogna trascurare le altre categorie di vincita le cui quote risultano comunque interessanti. Al MillionDay, infatti, si può vincere anche indovinando quattro numeri e questo garantirebbe un premio del valore di mille euro. In vista delle festività natalizie nella settimana decisiva, non farebbe fatica a decidere in che modo spendere l’interessante somma vinta, anche se l’attenzione continua a essere concentrata sull’importo massimo del montepremi. Oggi sarà la giornata in cui vedremo crescere la fortunata famiglia del Million Day? Lo scopriremo solo dopo le 19.00.

MILLION DAY ESTRAZIONE: SCEGLIERE I NUMERI FORTUNATI

Come scegliere i numeri fortunati da giocare al Million Day e che potrebbero portare all’importante vincita milionaria? I modi sono molteplici: ci si può affidare alla fortuna, al fato o semplicemente al caso, oppure giocare dei sistemi che si autogenerano online o ancora puntare ai numeri del proprio cuore, quelli che sono legati magari a date importanti e persone care. Qualunque sia la modalità prescelta, la speranza di ogni concorrente resta quella di riuscire a centrare la fatidica combinazione composta da 5 numeri vincenti scelti nella rosa di numeri da 1 a 55. La giocata dovrà compiersi entro le 18.45 e si potrà decidere di realizzarla anche attraverso la comoda app My Lotteries. Si tratta dell’app ufficiale Lotto e Gratta e Vinci che permette di verificare le vincite, seguire le estrazioni ed essere informato su tutte le novità, ma anche di comporre la cinquina fortunata che potrebbe regalare emozioni milionarie.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 23 DICEMBRE 2019

8 – 11 – 32 – 36 – 43

(I numeri vincenti del concorso del MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



