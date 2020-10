MILLION DAY/ Numeri vincenti oggi: l’estrazione di oggi sabato 24 ottobre 2020

É arrivato il momento che tutti stavamo aspettando: pochi minuti fa, alle ore 19.00 in punto, si è tenuta l’estrazione della cinquina vincente del Million Day di oggi, sabato 24 ottobre 2020. Chi sarà il 131esimo vincitore milionario della storia del gioco targato Lottomatica? Ricordiamo che l’ultima maxi vittoria del jackpot è stata registrata nell’Alessandrino e non ci resta che attendere qualche minuto per capire se conosceremo oggi il nuovo fortunato vincitore del milione di euro. Ricordiamo che sono previsti anche premi secondari: chi indovina quattro numeri si assicura 1.000 euro, chi indovina tre numeri si porta a casa 100 euro, mentre chi indovina due numeri si mette in saccoccia 2 euro. A fondo pagina potete controllare la combinazione dorata, in alternativa è possibile andare a leggere i cinque numeri sul sito del Million Day. Appuntamento a domani, domenica 25 ottobre, per un’altra estrazione del Million Day. (Aggiornamento di MB)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 24 OTTOBRE 2020

1 – 6 – 13 – 20 – 47

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

CI SARÀ IL SUPER VINCITORE?

Nuovo appuntamento con il Million Day: alle ore 19.00 in programma l’estrazione dei numeri vincenti di oggi, sabato 24 ottobre 2020. Ieri nessuno è riuscito ad azzeccare la cinquina che vale 1 milione di euro, ma tantissimi giocatori sono pronti per il nuovo evento con la fortuna: conosceremo oggi il 131esimo milionario della storia del gioco targato Lottomatica? Non ci resta che scoprirlo. Nel frattempo, però, attenzione al tempo rimasto per le ultime giocate: a disposizione fino alle 18.45 per compilare e fare stampare le ultime scommesse, con l’estrazione in programma, come dicevamo, alle ore 19.00. Come ormai ben sappiamo, è possibile scommettere in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries, mentre l’estrazione è visibile su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. A fondo pagina potrete consultare la combinazione dorata.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo del Million Day e, dopo aver ripassato le principali statistiche, accendiamo i riflettori sulle tipologie di giocata a disposizione. Partiamo dalla giocata singola, che prevede la compilazione di una schedina con una combinazione di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, l’importo della giocata è fisso a 1 euro. Poi spazio alla giocata plurima, che prevede l’inserimento all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole. Infine, abbiamo la giocata sistemistica, che consente la compilazione di una combinazione da sei a nove numeri che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. É possibile giocare in abbonamento la singola per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 20 estrazioni, mentre è possibile giocare in abbonamento plurima e sistemistica per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 5 estrazioni

