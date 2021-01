ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti: la combinazione di oggi 26 gennaio 2021

Il dado è tratto: pochi istanti fa, alle ore 19.00 in punto, si è tenuta l’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, martedì 26 gennaio 2021, che potrete controllare a fondo pagina per le verifiche del caso. Conosceremo già oggi un nuovo milionario, a distanza di undici giorni dall’ultimo successo dorato?

In attesa di rispondere a questo quesito, ricordiamo che sono previsti anche dei premi secondari a seconda dei numeri indovinati: 1.000 euro per quattro numeri, 100 euro per tre numeri e, infine, 2 euro per due numeri. Sul sito Lottomatica potrete conoscere le modalità di riscossione delle vincite. Non ci resta che darvi appuntamento a domani, per l’estrazione del Million Day di mercoledì 27 gennaio 2021. (Aggiornamento di MB)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 26 GENNAIO 2021

13 – 17 – 36 – 50 – 55

COME GIOCARE AL MILLON DAY?

Nuovo giorno, nuova estrazione del Million Day: tra pochi minuti è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, martedì 26 gennaio 2021. Siamo alla ricerca del 150esimo vincitore milionario della storia del gioco targato Lottomatica e c’è grande curiosità di conoscere l’erede dello scommettitore di Longo (provincia di Vicenza) che undici giorni fa ha azzeccato la cinquina vincente con una giocata plurima da 5 euro.

In questi minuti è consentito effettuare le ultime scommesse: fino alle ore 18.45 è possibile giocare in ricevitoria, sulle piattaforme oppure grazie all’applicazione My Lotteries. L’estrazione del Million Day è fissata alle ore 19.00: sarà possibile seguire l’estrazione dei cinque numeri in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, in alternativa a fondo pagina troverete i cinque numeri che valgono 1 milione di euro.

MILLION DAY, LE MODALITÀ DI GIOCATA

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo del Million Day e andiamo a scoprire quali sono le tipologie di giocata messe a disposizione da Lottomatica. Ricordiamo che prendere parte al gioco è semplicissimo: l’importo di ciascuna giocata è fisso a 1 euro ed è possibile scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi. Questa è la giocata singola, ma ci sono altre due modalità a disposizione degli scommettitori…

Partiamo con la giocata plurima del Million Day, che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro. Poi c’è la giocata sistemistica, che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. Appuntamento a tra poco per l’estrazione del Million Day…



