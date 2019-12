Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi 28 dicembre 2019: nuovi premi in arrivo?

Million Day, la nuova estrazione che va ad inaugurare il week end, in questo sabato 28 dicembre 2019, anticipa possibili vincite da realizzare (i numeri vincenti potrete trovarli a fondo pagina!). Qualcuno si aspettava di trovare sotto l’albero un ricco dono da scartare, ma se finora la Dea Bendata è stata poco generosa rispetto alle aspettative, potrebbe esserlo di più in vista della fine dell’anno. Qualcuno potrebbe addirittura festeggiare in anticipo il Capodanno, magari proprio grazie ai premi ricchissimi messi in palio dalla lotteria del Million Day che promette di regalare fino a un milione di euro! Ma come? Giocare è davvero semplice. Occorrerà scegliere cinque numeri tra 1 e 55 e proprio loro andranno a formare la fatidica combinazione vincente che potrebbe riguardare la vostra ultima giocata. A voi la scelta su come procedere tra schedine plurime, sistemiche o quelle classiche singole da compilare in ricevitoria, online o via app. L’estrazione è come sempre fissata alle ore 19.00 in punto ma voi avrete tempo fino a 15 minuti prima per terminare quella che potrebbe diventare la nuova combinazione milionaria: in bocca al lupo!

MILLION DAY, OGGI UNA NUOVA ESTRAZIONE

Se le abbuffate natalizie vi hanno reso ancora più pigri ma non volete farvi scappare la nuova estrazione Million Day, niente paura! Grazie all’app My Lotteries sarà possibile continuare a sperare nella fortuna e procedere con le giocate da realizzare comodamente mentre siete sul divano a sgranocchiare gli avanzi del pranzo di Natale. Ricordiamo che le ultime due giocate fortunate si sono avute lo scorso 8 dicembre, facendo salire a quota 91 e 92 i giocatori che, in questo caso, sono riusciti a centrare il fatidico premio da un milione di euro attraverso la giocata online. Ma ad ogni modo, ci sono anche le altre categorie di premi, come quella da 1000 euro che sarà possibile ottenere centrando i 4 numeri della combinazione vincente. Da febbraio 2018 – mese di inizio del Million Day – ad oggi, sono state realizzare oltre 25 mila vincite con il “4”! In tutto, invece, la lotteria a premi fissi di Lottomatica ha distribuito in tutta Italia vincite per un totale di oltre 220 milioni di euro grazie a coloro che, oltre alla massima vincita, hanno gioito indovinando 2, 3 o 4 numeri tra quelli estratti.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 28 DICEMBRE 2019

10 – 25 – 37 – 40 – 55

(I numeri vincenti del concorso del MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



