Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi domenica 1 novembre 2020

Nuovo mese in arrivo e nuova giornata dedicata all’estrazione del Million Day, quella di oggi, domenica 1 novembre 2020. A breve conosceremo i numeri vincenti che apriranno ufficialmente il penultimo mese dell’anno, dopo un finale di ottobre particolarmente fortunato. L’ultima vincita milionaria che ha fatto balzare a 133 il numero dei fortunati dall’inizio del gioco (febbraio 2018) ad oggi è stata realizzata lunedì 26 ottobre, a Busto Arsizio (VA). Lo scorso mese sono stati in tutto 10 i milionari che grazie alla vincita con “5” al Million Day hanno potuto dire a gran voce di aver cambiato la propria vita, almeno sul piano economico. La lotteria a premi fissi di Lottomatica, ad oggi ha distribuito in tutta Italia vincite per un totale di quasi 300 milioni di euro. La semplicità del gioco e le altre possibilità messe in palio hanno permesso al Million Day di diventare rapidamente uno dei giochi a numeri preferiti dagli italiani. Ricordiamo che oltre al milione di euro che è possibile vincere indovinando tutti e cinque i numeri della combinazione estratta, è possibile anche vincere un premio da mille euro in palio a coloro che centrano quattro numeri della cinquina, ed ancora 50 euro grazie al “3” e 2 euro, il premio di consolazione messo in palio con il “2”.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 1 NOVEMBRE 2020

–

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY, COME GIOCARE

Il Million Day in questi anni è riuscito ad appassionare un numero sempre crescente di concorrenti italiani. Tutto merito della semplicità con la quale è possibile giocare, attraverso una schedina del valore di 1 euro e ovviamente anche grazie al primo premio del valore di un milione di euro messo in palio e che fa gola a tutti. Al Million Day è possibile giocare non solo in ricevitoria ma anche online e attraverso l’app My Lotteries. La giocata online potrà essere eseguita previa registrazione al sito Lottomatica che garantisce anche un bonus di benvenuto fino a 10 euro. Per giocare basterà scegliere i propri cinque numeri preferiti tra 1 e 55 e metterli in schedina. In merito alle giocate è poi possibile scegliere tra quella singola, ovvero la classica, passando per la plurima che permette di inserire nella medesima schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro, ed infine la giocata sistemica per veri appassionati e che permette di scegliere da 6 a 9 numeri e selezionare poi la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto. In questo caso la vincita massima sarà addirittura superiore ad un milione di euro.

