Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi giovedì 1 giugno 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: L’ESTRAZIONE ODIERNA

Come giocare al Million Day, gioco quotidiano al quale è possibile partecipare dal lunedì alla domenica, con doppio appuntamento con due estrazioni giornaliere, sia per il Million Day sia per l’Extra MillionDay? I due appuntamenti sono uno alle 13 e uno alle 20.30. Le regole per provare a vincere un milione di euro sono molto molto semplici: basterà scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e inoltrare la giocata attraverso il sito internet oppure recandosi in ricevitoria. La giocata può essere semplice, quindi con la scelta dei cinque numeri favoriti, ma anche plurima o sistemica. C’è anche un concorso aggiuntivo, quello dell’Extra MillionDay, che permette di vincere altri 100.000 euro. Per controllare poi la giocata e scoprire quali siano i numeri vincenti occorre semplicemente visitare il sito del Million Day oppure recarsi in ricevitoria e consegnare la propria schedina.

MILLION DAY: LE VITTORIE SONO QUOTIDIANE

Ogni giorno, sono tante le vincite al Million Day, e spesso anche i giocatori che riescono a portare a casa la maxi somma, quella da un milione di euro, raggiungibile con una giocata da un solo euro. Sono 255 dal lancio del concorso le vincite milionarie al gioco: l’ultimo a riuscirci è stato un fortunato di Roma, il 22 maggio. Pochi giorni prima, ancora, era stato un altro giocatore, a Gela, a portare a casa un milione: è successo il 18 maggio. Nei 20 giorni precedenti, nessuno era riuscito a vincere: risale infatti al 28 aprile la vincita precedente a Ischia, in provincia di Napoli. E ancora precedentemente a Gagliole (MC) il 18 aprile e due giorni prima a Casagiove.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 1 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13

12 – 33 – 37 – 44 – 45

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 1 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13

2 – 34 – 38 – 48 – 51

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 1 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 1 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

