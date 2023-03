Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi, giovedì 16 marzo 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Si avvicina a grandi passi il momento che decreterà l’inizio dell’estrazione dei numeri vincenti di Million Day ed Extra MillionDay di oggi, giovedì 16 marzo 2023! Questo mese ha già visto diversi vincitori della caccia al milione, che hanno saputo carpire i segreti dei numeri e azzeccare quelli su cui si è posata la mano della Dea Bendata. Se anche voi desiderate replicare l’impresa, potrebbe essere utile analizzare con attenzione le statistiche di gioco ufficiali.

La prima statistica che può essere utile tenere sott’occhio è quella dei numeri frequenti, estratti più spesso negli ultimi cinquanta sorteggi. Nel Million Day si tratta del 51 con 39 presenze, del 15 e il 53 che hanno collezionato 41 estrazioni ciascuno, del 26 con 43 sorteggi alle spalle e del 9, che si riconferma in testa con 49 serate. Se guardiamo i grandi favoriti dell’Extra MillionDay troviamo il 19 e il 32 con 42 presenze ciascuno, poi il 5 con 43 sorteggi, infine il 22 e il 46 con 44 turni.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Come ogni sera, c’è tempo per piazzare le proprie scommesse fino alle 20.20. Oltre questo orario le giocate saranno bloccate in vista dell’estrazione dei numeri vincenti alle 20.30. La pausa si concluderà poco dopo, precisamente alle 20.35, quando gli scommettitori potranno tornare a puntare sui propri numeri preferiti per il concorso di domani.

Abbiamo quindi ancora un po’ di tempo per passare a un’altra statistica, quella dei numeri ritardatari. Partendo anche in questo caso dal Million Day, i grandi assenti sono il 27 che manca all’appello da 23 turni, il 17 che latita da 24 serate, il 24 che manca da 25 estrazioni, il 34 che ha già collezionato 29 assenze e il 33 che raggiunge i 44 turni mancati. Per la variante di gioco Extra MillionDay segnaliamo invece il 26 con 27 assenze, il 4 con 29 mancate estrazioni, il 9 che latita da 35 sorteggi, il 36 con 40 assenze e il 45 che ha saltato le ultime 44 serate.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 MARZO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 16 MARZO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

