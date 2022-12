Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi, giovedì 29 dicembre 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Mancano davvero poche ore all’estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, giovedì 29 dicembre 2022, uno degli ultimi sorteggi di quest’anno ormai agli sgoccioli. C’è ancora tempo però affinché sia incoronato un nuovo vincitore milionario, e c’è ancora qualche ora per scommettere sul sorteggio di oggi. Precisamente, gli scommettitori potranno giocare ancora fino alle 20.20, poi dovranno restare fermi fino alle 20.35 al termine dell’estrazione e subito dopo questo orario potranno riprendere a partecipare in vista dell’estrazione di domani sera.

Mentre aspettiamo il fatidico momento di conoscere l’esito della giocata, vediamo quali sono i numeri frequenti, per capire se possono essere validi alleati nella caccia al milione. Nel Million Day, i numeri estratti più spesso nelle ultime cinquanta estrazioni sono il 20, 48 e 53, tutti e tre pescati per 40 volte, ma anche il 26 con le sue 42 presenze e il 9 che ha già preso parte a 45 serate. Passando invece all’Extra MillionDay, i numeri frequenti si rivelano essere il 19 con 34 presenze, il 22 estratto 35 volte, il 7 con 36 estrazioni, il 32 con 37 turni alle spalle e il 5, che è già stato protagonista di 38 serate.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Per ingannare l’attesa dell’estrazione, un’altra statistica di gioco molto utile da controllare è quella relativa ai numeri ritardatari, cioè quello che non vengono sorteggiati da molto tempo, in alcuni casi assenti anche per mesi interi. Sebbene sia difficile prevedere quando decideranno di ritornare in pista, gli scommettitori più incalliti potranno decidere di tenerli d’occhio.

Iniziando dal Million Day, i grandi assenti del gioco sono il 40 con 22 assenze, il 35 che manca a 23 estrazioni, il 4 che latita da 24 serate, il 21 che manca all’appello da 29 turni e il 32, che ha già collezionato 31 assenze. Esaminando la variante di gioco Extra MillionDay incontriamo tra i numeri ritardatari invece il 38 con 27 assenze, il 44 con 28 estrazioni, il 10 che manca da 29 turni, il 18 che segna ormai 31 assenze e il 4, che sfugge ai riflettori da 34 sorteggi.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 29 DICEMBRE 2022

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 29 DICEMBRE 2022

–

