Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi, giovedì 8 dicembre 2022

Primo ponte di dicembre, ma “solita” estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay, ormai un momento fisso e abituale per molti giocatori che non cambia neanche oggi, giovedì 8 dicembre 2022. Come ogni giorno, le scommesse sono aperte fino alle 20.20. A partire dalle 20.35 si potranno invece scegliere i numeri e le combinazioni da puntare per l’estrazione di domani sera. Per ingannare l’attesa e staccare un po’ la mente dalla frenesia dei regali, è sempre interessante controllare che cosa succede tra le statistiche di gioco.

Cominciamo dal MillionDay e dai numeri più frequenti del gioco, quelli che sono stati protagonisti più volte delle ultime cinquanta estrazioni. La top five di favoriti è la seguente: 52 (39 sorteggi), 2 (40 estrazioni), 30 e 53 (41 presenze entrambi), 9 (46 turni). Sempre in tema di numeri frequenti, nella variante di gioco Extra MillionDay troviamo il 7 con 32 presenze, il 19 e il 44 a braccetto con 33 sorteggi, il 5 e il 32 entrambi con 36 estrazioni alle spalle.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Per capire su quali numeri può valere la pena scommettere, può rivelarsi utile anche tenere traccia dei numeri ritardatari, anche di quelli che mancano da più di un mese. Cominciando anche questa volta dal Million Day, ci imbattiamo nel 17 e nel 33, entrambi con 27 assenze alle spalle, nel 24 che ha già collezionato 34 assenze, nel 44 che latita da 42 serate e nel 20, che sembra essere stato dato per disperso da 44 turni.

Andando invece a esaminare l’Extra MillionDay, qui i grandi assenti sono il 35 con le sue 29 estrazioni, il 9 con 33 assenze, il 29 con 37 serate, il 31 con 49 assenze e il 12 che sfugge alle scommesse già da 56 serate.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 8 DICEMBRE 2022

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 8 DICEMBRE 2022

