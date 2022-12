Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi, lunedì 12 dicembre 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Inizia una nuova settimana, sempre più vicina a Natale, e ricomincia la frenesia della caccia al milione, nella speranza di acchiappare qualche premio che possa dare un po’ di sollievo nell’anno venturo. Se non avete ancora deciso tutti i numeri che comporranno la vostra combinazione su cui puntare per l’estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, lunedì 12 dicembre 2022, vi anticipiamo che siete nel posto giusto. Le scommesse resteranno aperte fino alle 20.20 di stasera, poi alle 20.30 si svolgerà l’estrazione dei numeri vincenti e infine a partire dalle 20.35 si partirà con le scommesse per la giornata di domani.

Per ingannare l’attesa e renderla fruttuosa, vediamo subito se le statistiche di gioco relative ai numeri pescati più spesso nelle ultime cinquanta estrazioni posso essere di ispirazione per le prossime giocate. I numeri frequenti del Million Day sono il 20 (40 estrazioni), il 2, il 31 e il 53 a braccetto tutti insieme con 41 presenze, e poi il 9, che continua a essere in cima alla classifica con 46 sorteggi. I grandi favoriti dell’Extra MillionDay sono invece il 22 (32 turni), il 19 e il 44 con 33 presenze ciascuno, il 32 con 36 estrazioni e il 5 con 37 serate alle spalle.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

L’ispirazione può nascondersi anche tra i numeri ritardatari, che mancano all’appello da diverse serate e in alcuni casi anche da diverse settimane. Il trucco è cercare di capire quanto decideranno di essere nuovamente estratti e costituire così la combinazione vincente. Guardando alle statistiche del Million Day, i numeri ritardatari sono l’1 e il 12 con 29 assenze, il 33 con 31 estrazioni, il 24 che latita da 38 serate e il 44 che non si fa vedere da 46 turni.

La variante di gioco Extra MillionDay invece ha come principali numeri ritardatari il 13 (24 turni), il 3 e il 21 entrambi con 26 assenze, il 54 che manca da 27 serate e il 29 che gioca a nascondino ormai da 41 sorteggi.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 12 DICEMBRE 2022

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 12 DICEMBRE 2022

