Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi, lunedì 24 ottobre 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Cresce l’attesa per l’estrazione di questa sera, lunedì 24 ottobre, del Million Day e della sua popolare variante Extra MillionDay. Per ingannare il tempo e cercare l’ispirazione giusta per compilare la vostra schedina, diamo un’occhiata insieme alle statistiche del gioco così da poter capire quali sono i numeri favoriti dalla Dea Bendata, cioè quelli che sono stati estratti più spesso negli ultimi 50 sorteggi. Il Million Day vede in pole position il 48 e il 53, a pari merito con 41 estrazioni alle spalle, seguiti dal 30 (42 presenze) e infine da 9 e dal 52, entrambi scelti nelle ultime 43 serate.

L’Extra MillionDay vede invece tra i suoi grandi favoriti il 7, il 19 e il 32, tutti e tre pescati per 28 serate, a cui si accodano il 29 con le sue 29 estrazioni e il 5, che è stato protagonista già di 31 turni. Vi ricordiamo che avete tempo fino alle 20.20 di oggi per prendere parte alle scommesse per questa sera. Dopodiché, le giocate saranno interrotte fino alle 20.35 per consentire lo svolgimento dell’estrazione e dopo questo orario potrete puntare sui numeri vincenti per domani.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

L’ispirazione giusta per la vostra caccia al milione si può trovare anche tra i numeri ritardatari del gioco, quelli che si nascondono da più tempo dal mirino degli scommettitori. Il Million Day sente la mancanza del 19 da 24 serate, del 6 da 27 estrazioni, del 22 da 37 turni, del 16 da 39 sorteggi e dell’11 da ben 49 estrazioni. Riuscirà uno di questi a farsi acchiappare dai giocatori?

Non perdete di vista la classifica dell’Extra MillionDay, altrettanto interessante. La variante di gioco attende la comparsa del 37 dopo 36 assenze, del 42 che manca da 42 estrazioni, del 33 che latita ormai da 43 turni, del 3 che sfugge ai giocatori da 44 serate e del 43 che ha accumulato un incredibile ritardo di 62 estrazioni.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 24 OTTOBRE 2022

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 24 OTTOBRE 2022

