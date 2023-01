Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi lunedì 30 gennaio 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Penultima estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay per questo mese, in data lunedì 30 gennaio 2023. Si cerca di replicare la vincita festeggiata a Potenza il 26 gennaio, dunque pochissimi giorni fa, mentre ci si prepara anche a registrare la prima vincita di febbraio. Mentre attendiamo che trascorrano queste ultime ore prima del sorteggio, scopriamo quali sono i numeri che potrebbero rivelarsi più interessanti oppure più rischiosi.

Tra i numeri che potrebbero tentare di più i giocatori ci sono quelli frequenti, ossia i numeri che sono usciti più spesso nelle ultime cinquanta estrazioni. La statistica relativa al Million Day ci segnala il 52 con le sue 41 estrazioni, la tripletta composta dal 26, 30 e 53 con 42 presenze ciascuno, e infine il 9 che continua a svettare in cima con le sue 44 serate. Guardando all’Extra MillionDay, qui la classifica si compone del numero 2 con 37 partecipazione, del 46 con 38 sorteggi, del 7 che è già stato estratto 40 volte, e della coppia 5 e 32 con 41 estrazioni alle spalle.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Mentre consultiamo le statistiche di gioco, è bene anche ricordare che si può giocare al Million Day e all’Extra MillionDay fino alle ore 20.20. L’estrazione serale si terrà alle 20.30, e a partire dalle 20.35 gli scommettitori potranno tornare a compilare le schedine in vista del turno di domani sera.

Passiamo ora a esaminare i numeri potenzialmente più rischiosi: quelli ritardatari, che non compaiono sul piccolo schermo da intere settimane. Per il Million Day incrociamo la coppia 7 e 28 con 30 assenze ciascuno, seguita dal 48 con 31 assenze, dal 41 che non risponde all’appello da 32 serate e dal 40 che segna un notevole distacco con le sue 54 assenze. Per la variante di gioco Extra MillionDay, tra i numeri ritardatari si segnalano il 50 con 23 assenze, il 25 che latita da 24 estrazioni, il 44 che ha saltato gli ultimi 44 turni, il 22 con 31 assenze e il 27 che finora ha collezionato 43 assenze.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 GENNAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 30 GENNAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

