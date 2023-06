Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi lunedì 5 giugno 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: NUOVA ESTRAZIONE

Oggi, 5 giugno 2023, l’appuntamento è come sempre con il Million Day. Al gioco si può partecipare dal lunedì alla domenica, visto che si tratta di un gioco quotidiano con doppio appuntamento, sia per il Million Day sia per l’Extra MillionDay. Le due estrazioni sono alle 13 e poi alle 20.30 e la vincita massima è di un milione di euro.

Ma come si può partecipare? Per rovare a vincere un milione di euro le regole sono molto semplici: basterà scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e inoltrare la giocata attraverso il sito internet oppure recandosi in ricevitoria. Si dovranno poi attendere le 13 o le 20.30 per scoprire se si è tra i vincitori. La giocata può essere di tre tipi: semplice, plurima o sistemica.

MILLION DAY, I PREMI

Anche oggi l’appuntamento è con una nuova estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay. In attesa di scoprire i numeri vincenti, ricordiamo quali sono i premi in palio nel gioco quotidiano, che con il doppio appuntamento delle 13 e delle 20.30 permette di vincere fino a un milione di euro. Ricordiamo che si vince già indovinando 2 numeri ma il premio massimo si ottiene centrando i 5 numeri: così, si vince proprio un milione di euro al Million Day senza considerare poi i premi dell’Extra Million Day, che permette di portare a casa 100mila euro centrando la cinquina, mille con 4 numeri indovinati 100 con 3 numeri e 4 con 2. Nel gioco principale, invece, si vince un milione con 5 numeri, mille euro con 4, 50 euro con 3, mentre indovinando 2 numeri si portano a casa soltanto 2 euro.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 5 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13

13 – 16 – 31 . 48 – 52

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 5 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13

5 – 19 – 24 – 37 – 39

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 5 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 5 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

–

