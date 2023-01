Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi lunedì 9 gennaio 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Anche questa sera saranno svelati i numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay relativi a oggi, lunedì 9 gennaio 2023. Avete già compilato la vostra schedina che vi permetterà di partecipare alla caccia al milione? Se la risposta è no, vuoi perché non avete ancora avuto tempo o siete indecisi sui numeri su cui scommettere, avete tempo fino alle 20.20 per puntare su cinque o più numeri. Dopodiché, a partire dalle 20.35 potrete prendere parte all’estrazione di domani.

Se non avete ancora scelto le vostre combinazioni perché siete indecisi o avete dei dubbi sui numeri da giocare, può essere interessante analizzare le statistiche di gioco. Capire quali numeri hanno caratterizzato le ultime estrazioni potrebbe infatti rivelarsi utile agli scommettitori. In particolare, nelle ultime cinquanta serate il Million Day sono stati scelti più spesso il 48 e il 53, in coppia con 40 estrazioni ciascuno, il 20 con 41 presenze, il 26 con 42 turni alle spalle e il 9 che è comparso sul piccolo schermo 45 volte. Andando a guardare poi l’Extra MillionDay, scopriamo che i numeri frequenti sono il 46 (35 estrazioni), il 22 (36 turni), il 32 (37 serate), il 7 (38 sorteggi) e il 5 con 39 presenze.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Gli scommettitori più incalliti e spericolati non mancheranno di capire che cosa succede invece tra i numeri ritardatari. Si tratta di quei numeri che mancano da molto tempo alle estrazioni e che potrebbero decidere di spezzare il circolo vizioso da un momento all’altro, tornando a comparire nel corso dei sorteggi.

La top five di numeri ritardatari del Million Day comprende il 43 con le sue 28 assenze, il 23 che non compare da 29 estrazioni, il 31 e il 40 che hanno registrato entrambi 33 assenze e da ultimo il numero 32, che non si fa acchiappare da 42 serate, dunque da quasi un mese e mezzo. Passando poi alla variante di gioco Extra MillionDay, i grandi assenti sono il 40 con 26 assenze, il 32 e il 39 a braccetto con 27 assenze, il 34 che manca da 33 turni e il 38 che ha disertato altrettante estrazioni.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 9 GENNAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 9 GENNAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

