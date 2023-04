Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi martedì 11 aprile 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: L’ESTRAZIONE ODIERNA

Eccoci arrivati ad una nuova giornata con due nuove estrazioni del Million Day e dell’Extra Million Day, che accompagnano ormai i giocatori due volte al giorno, alle ore 13 e poi con la classica delle ore 20.30. Si tratta, come ricordiamo spesso, di un concorso quotidiano, che dunque ogni giorno vede fortunati vincitori. Infatti, come accaduto anche ieri, con l’estrazione del 10 aprile 2023, sono tanti ogni giorno i giocatori che portano a casa premi importanti.

Ricordiamo che chi indovinerà i cinque numeri fortunati potrà portare a casa un milione, ma non è l’unico premio a disposizione. Infatti si vince anche già indovinando due numeri. La somma si alza indovinando più numeri. Premi importanti per per il concorso “aggiuntivo” dell’Extra MillionDay: anche qui basterà indovinare due numeri per cominciare a vincere. Chi sarà in grado di indovinare i cinque numeri extra, vincerà centomila euro: dunque, premi più bassi del concorso principale ma comunque invitanti.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: VINCITE MILIONARIE

Sono tanti i giocatori che ogni giorno grazie al Million Day portano a casa premi importanti. Infatti il concorso permette di vincere fino a un milione di euro, maxi somma che porta a casa chi indovina tutti e cinque i numeri vincenti, cosa che avviene spesso. Basti pensare che anche alla vigilia di Pasqua, venerdi 7 aprile, si è registrata una vincita da 1.000.000€ con l’estrazione delle 13:00 del MillionDay a Pachino (SR). Sono 249 le vincite milionarie dal lancio del MillionDay.

La vincita precedente c’era stata solo qualche giorno prima, lunedì 3 aprile, con l’estrazione delle ore 13 del Million Day. La vittoria milionaria in quel caso è arrivata a Formigine (MO). Sono 14 le vincite milionarie dall’inizio dell’anno, ben 249 da quando esiste il Million Day.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 11 APRILE 2023 DELLE ORE 13

13 – 15 – 27 – 30 – 52

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 11 APRILE 2023 DELLE ORE 13

18 – 20 – 21 – 35 – 49

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 11 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 11 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30

–

