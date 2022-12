Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi, martedì 20 dicembre 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Sta per avere luogo ancora una volta l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day e della sua variante Extra MillionDay. Anche oggi, martedì 20 dicembre 2022, le scommesse non si fermano e neanche il sorteggio delle cinquine che potrebbero incoronare un nuovo vincitore, giusto in tempo per il Natale! Le scommesse resteranno aperte fino alle 20.20, dopodiché chiuderanno fino alle 20.35, orario in cui si potrà tornare a giocare in vista dell’estrazione di domani. Cosa c’è di meglio per ingannare l’attesa di un attento studio delle statistiche di gioco?

Le statistiche posso rivelarci quali sono i numeri frequenti e quelli ritardatari, così da poter cercare l’ispirazione e lo spunto giusto per compilare la schedina. Iniziamo a vedere quali numeri sono stati estratti più spesso nelle ultime cinquanta estrazioni del Million Day: incontriamo subito il 48 e il 52, entrambi protagonisti di 39 serate, poi il 2 che è stato scelto per 41 volte, il 53 che ha sfilato per 42 estrazioni e da ultimo il 9 che è stato pescato per 47 sorteggi. I grandi favoriti dell’Extra MillionDay sono invece il 46 con 33 presenze, il 22 con 34 estrazioni, il 7 con 35 sorteggi alle spalle e poi il 5 e il 32, ciascuno già estratto per 37 volte.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Non possiamo poi non andare a controllare quali sono i numeri ritardatari del gioco, così da capire se dobbiamo evitarli oppure se possiamo azzardarci a puntare sulla loro presenza durante l’estrazione di questa sera. Nel Million Day i grandi assenti sono il 50 con 24 assenze, il 51 che latita da 34 serate, l’1 e il 12 che mancano all’appello da 37 turni e il 24 che non si fa vedere ormai da 46 estrazioni.

Per quanto riguarda invece la variante di gioco Extra MillionDay, qui mancano da parecchio tempo i numeri 4 (25 assenze), 19 (28 turni), 21 (34 assenze), 54 (35 estrazioni) e 29 (49 assenze).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 20 DICEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 20 DICEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

