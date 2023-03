Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi, martedì 7 marzo 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Ultimissimi minuti prima di scoprire i numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay decretati dall’estrazione di oggi, martedì 7 marzo 2023! L’ultima vincita si è registrata pochi giorni fa, precisamente il 3 marzo, ma non per questo gli scommettitori si arrendono e rinunciano a una nuova giornata di caccia al milione. Questa è anche l’occasione perfetta per ripassare le statistiche di gioco e cercare

Iniziamo esaminando i numeri frequenti, cioè quelli estratti più spesso nelle ultime cinquanta serate. Il MillionDay vanta la presenza del 30 e del 34 con 40 estrazioni ciascuno, mentre il 26 e il 53 si attestano con 41 sorteggi e il 9 continua a primeggiare con 47 estrazioni. Passando all’Extra MillionDay abbiamo il 5, il 7, il 19 e il 22 con 42 presenze ciascuno, mentre il 46 si stacca con 44 estrazioni.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Si può giocare al Million Day e all’Extra MillionDay fino alle 20.20 di stasera, dopodiché le scommesse saranno bloccate per permettere l’estrazione dei numeri vincenti alle 20.30. Cinque minuti dopo la caccia al milione riprenderà in vista del sorteggio di domani.

Un’altra statistica che possiamo analizzare nel frattempo è quella relativa ai numeri ritardatari del gioco. Nel MillionDay abbiamo il 34 con 20 assenze, il 19 che manca da 25 serate, il 2 con 28 assenze, il 33 che ha già collezionato 35 assenze e il 37 che manca da 58 turni. Per la variante di gioco Extra MillionDay segnaliamo invece l’1 con 25 assenze, il 9 con 26 mancate estrazioni, il 36 che latita da 31 sorteggi, il 45 con 35 assenze e il 32 che ha saltato le ultime 38 serate.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 7 MARZO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 7 MARZO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

