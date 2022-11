ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti oggi 8 novembre 2022: le cinquine

NUMERI VINCENTI MILLON DAY ED EXTRA MILLION DAY: STASERA CACCIA AL MILIONE

Anche questa sera è infine arrivato il momento più atteso dai giocatori: l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, martedì 8 novembre 2022! Le cinquine sono state sorteggiate con la consueta puntualità alle 20.30 e dalle 20.35 è di nuovo possibile scommettere sulle combinazioni fortunate di domani. Se siete pronti a scoprire l’esito della vostra giocata, non dovete fare altro che continuare a leggere qui su ‘IlSussidiario.net’, dove troverete i numeri appena sorteggiati.

Prendetevi sempre del tempo per controllarli almeno due volte, ricorrendo anche al sito ufficiale del gioco e al sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, oppure alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset o presso la vostra ricevitoria di fiducia: potrebbe capitarvi di buttare via per sbaglio una schedina che invece è vincente, anche se non avete azzeccato la cinquina al completo!

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 8 NOVEMBRE 2022

9 – 14 – 17 – 18 – 48

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 8 NOVEMBRE 2022

3 – 20 – 30 – 35 – 44

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY E ALL’EXTRA MILLIONDAY? TUTTI I PREMI

Per prendere parte alle scommesse sul Million Day e sull’Extra MillionDay, dovrete compilare la schedina in ricevitoria oppure online scegliendo dei numeri compresi tra 1 e 55. Potete scommettere su cinque (giocata singola), su più di una cinquina (giocata plurima), oppure anche su 6 o 9 numeri (sistemistica). Qualsiasi metodo scegliate, sono disponibili premi in denaro già a partire da due dei cinque numeri vincenti estratti ogni sera. Nel Million Day, due numeri fruttano una vincita di due euro. Tre numeri vi permettono di aggiudicarvi cinquanta euro, mentre con quattro intascate mille euro. Con la combinazione completa agguantate l’agognato milione di euro.

Meccanismo simile per l’Extra MillionDay, ma con cifre differenti. Qui, due numeri vi fanno vincere quattro euro, tre numeri vi fanno acchiappare cento euro e quattro numeri mille euro. Con la cinquina “extra” completa accedete al goloso premio di centomila euro. Tali cifre sono indicate al netto del prelievo sulle vincite, che per legge è pari all’8%.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, ESTRAZIONE RICCA? COME RISCUOTERE LA POSSIBILE VINCITA

Sapete già tutto su come riscuotere le vincite e i premi di qualsiasi importo del Million Day? Se avete dei dubbi, restate con noi in queste prossime righe. Se avete compilato la schedina in ricevitoria, potrete richiedere presso uno qualsiasi di questi esercenti i premi fino a 543,48 euro. Per cifre comprese tra 543,48 euro e 10.500 euro, le regole prevedono che vi rivolgiate alla stessa ricevitoria in cui avete effettuato la giocata. Per vincite sopra i 10.500 euro, anche online, occorre raggiungere lo sportello più vicino di Banca Intesa Sanpaolo oppure l’Ufficio Premi di Roma, esibendo un documento di identità valido, il vostro codice fiscale e la richiesta di pagamento. Le cifre inferiori a 10.500 euro vinte online invece vi saranno versate direttamente sul conto di gioco collegato alla App MyLotteries.

Per intascare i premi di qualsiasi importo vi sarà richiesto di esibire lo scontrino integro e originale, dunque massima cura nel conservarlo! C’è poi un limite temporale entro cui richiedere le vincite: avete infatti tempo fino al sessantesimo giorno dall’affissione del Bollettino Ufficiale. Da ultimo, un trucchetto per conoscere l’esito della vostra schedina velocemente e senza errori: sul sito del Million Day oppure tramite App MyLotteries, ricopiate il numero della schedina nel form dedicato. Il sistema calcolerà per voi esito ed eventuali premi!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Il momento di scoprire le cinquine fortunate del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, martedì 8 novembre, si avvicina a grandi passi ora dopo ora. Potete scommettere fino alle 20.20 di oggi, poi dalle 20.35 potrete concentravi sull’estrazione di domani. Per ritrovare l’ispirazione o anche solo per curiosità, inganniamo l’attesa esaminando i numeri più frequenti, quelli che sono stati sorteggiati più spesso nelle ultime cinquanta serate. Partiamo dal Million Day dove scopriamo che a essere favoriti sono i numeri 24 (41 presenze), 30 e 52 (sorteggiati per 42 volte), 53 (43 partecipazioni) e 9, protagonista di 44 estrazioni.

Occupiamoci ora della variante di gioco Extra MillionDay, che ha le proprie statistiche dedicate. Qui i principali favoriti sono il 7, il 29 e il 32, tutti e tre con 30 estrazioni alle spalle, ma anche il 5 e il 19, che sono invece stati scelti in 32 turni.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

È interessante anche curiosare tra i numeri ritardatari, che mancano all’appello da diverse estrazioni facendo disperare i giocatori che danno loro la caccia. Nel Million Day si tratta del 27 (21 assenze), del 43 (26 turni senza essere acchiappato), del 28 (29 assenze), del 5 (timido da 36 serate) e dell’11, dato per disperso da oltre due mesi, da 64 estrazioni.

Passando ad analizzare l’Extra MillionDay incontriamo i numeri 52 (22 assenze), 26 (25 assenze), 12 (26 turni senza essere scelto), 3 (59 assenze) e 43, arrivato ormai a 77 assenze.











© RIPRODUZIONE RISERVATA