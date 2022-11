Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi, mercoledì 16 novembre 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Manca ormai pochissimo all’estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay. Anche oggi, mercoledì 16 novembre, la caccia al milione prosegue verso un nuovo vincitore. Ultime ore quindi per scovare la combinazione giusta su cui scommettere, perché a partire dalle 20.20 saranno chiuse le giocate per consentire il corretto svolgimento del sorteggio. Dalle 20.35 saranno invece riaperte le scommesse per la giornata di domani.

Per ingannare l’attesa, diamo un’occhiata ai numeri che sono usciti più spesso nelle ultime cinquanta estrazioni. Nel gioco del MillionDay i principali favoriti sono il 48 (41 estrazioni), il 30, 52 e 53 (tutti e tre presenti per 42 sorteggi) e il 9, che finora ha segnato 45 presenze. Nella variante di gioco Extra MillionDay, invece, la classifica dei numeri frequenti vede in testa il 29 (30 presenze), il 32 e 44 (entrambi pescati 31 volte), il 5 e il 19 (ciascuno con alle spalle già 32 sorteggi).

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Se state cercando un’ispirazione dell’ultimo minuto per completare la vostra schedina, che giochiate online oppure in ricevitoria è interessante controllare anche i numeri che mancano più spesso dai sorteggi, per cercare di capire quando potrebbero decidersi a comparire sul piccolo schermo. Le statistiche del Million Day indicano tra i principali ritardatari i numeri 54 (28 assenze), 4 (assente da 29 turni), 28 (37 assenze), 5 (44 sorteggi senza essere acchiappato) e 11, che manca all’appello da 72 serate, quindi da più di due mesi.

Pure la variante Extra MillionDay ha una classifica analoga ma con numeri diversi da tenere d’occhio: si tratta del 5 (22 assenze), del 16 (25 assenze), dell’1 e del 31 (entrambi hanno segnato 27 turni senza essere sorteggiati) e del 12, che si trova in testa alla classifica con le sue 34 assenze.

